Laut Roubini hat Schuldenkrise gerade erst begonnen

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research gestern mit Dr. Nouriel Roubini über die aktuellen finanz- und geopolitischen Entwicklungen weltweit.Der Mitbegründer und Vorsitzende von Roubini Global Economics und emeritierte Professor der Stern School of Business der New York University erklärt in dem Interview, dass sich die USA erst am Anfang einer Schuldenkrise in den USA befinde. Diese werde sich wahrscheinlich noch verschlimmern, da eine weitere große Kryptobank verschwunden ist und das Finanzministerium, die FDIC und die Federal Reserve bei Signature von einem "systemischen Risiko" sprechen, während sie den Einlegern der Silicon Valley Bank versprechen, dass sie Zugang zu all ihren Geldern haben werden.Laut Roubini ist es sehr wahrscheinlich, dass die US-Notenbank in ihrer Zinspolitik nun umschwenken wird. Die Fed befinde sich in einer Position, in der sie nur noch zwischen zwei Übeln wählen könne. "Die Realwirtschaft und die Finanzwirtschaft widersprechen sich, und die Regierung hat einen Schlamassel mit zu vielen Schulden angerichtet, der sich nun zu einem neuen Leverage-Zyklus ausweitet", so der Experte. "Die Fed hat QE durch die Hintertür betrieben und das Finanzsystem ist rücksichtslos [...] alles war vor zwei Jahren in einer Blase."Selbst wenn die kommende Rezession mild ausfallen sollte, so Nouriel, werde der S&P zwischen 30 und 50% fallen. Gold habe in einem solchen Umfeld großes Aufwärtspotenzial.Was die geopolitischen Spannungen angeht, ist er ebenfalls nicht optimistisch: "Wir befinden uns in einer geopolitischen Depression, und Israel bereitet sich darauf vor, möglicherweise den Iran anzugreifen, und der kalte Krieg zwischen den USA und China könnte bald zu einem heißen Krieg werden." Es sei zudem nur eine Frage der Zeit, bis in Taiwan etwas passiere.© Redaktion GoldSeiten.de