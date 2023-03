IperionX Ltd. und SLM Solutions geben Absichtserklärung bekannt

- IperionX, ein weltweit führender Anbieter nachhaltiger Titantechnologien, berichtet über eine strategische Absichtserklärung (MOU) mit dem führenden Hersteller von 3D-Metalldruckern, SLM Solutions, hinsichtlich seines geschützten, kohlenstoffarmen, recycelten Titanpulvers.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69647/230314IPXSLMFINAL_DE_PRcom.001.png- IperionX verfügt über ein einzigartiges, patentiertes Verfahren zur Produktion von qualitativ hochwertigem Titanmetallpulver aus recycelten Titanabfällen. SLM ist ein führender, internationaler Anbieter von 3D-Metalldruckern für die Industrie sowie Entwickler von Laserschmelzverfahren und Vorreiter auf dem Gebiet der additiven Metallherstellung durch die Verwendung von Metallpulvern mittels des additiven Herstellungsverfahrens Laser Powder Bed Fusion.- SLM weiß um die kommerziellen, technischen und nachhaltigen Vorteile von IperionXs recyceltem Titanmetallpulver, das eine wertvolle Ergänzung zu SLMs Open-Architecture-Geschäftsphilosophie und deren Materialangebot ist. SLM verfügt über das größte Metall-Portfolio aller additiver Metallhersteller.- Führende Unternehmen aus den Branchen Verteidigung, Automobile, Verbraucherelektronik und Luxusartikel möchten hochfeste, langlebige Komponenten mit kohlenstoffarmem Titan aus nachverfolgbaren recycelten Quellen herstellen. IperionXs patentierte Titantechnologien bieten einen Weg zu kostengünstigem, kohlenstoffarmem, recyceltem Titanmetall.- IperionX hat 2022 zwei Maschinen zur additiven Herstellung von SLM gekauft (SLM®125 / SLM®280), mit denen man Titanbauteile für Kunden, die für ihre Produktpalette nachverfolgbares, kohlenstoffarmes und recyceltes Titan wünschen, prototypisieren, qualifizieren und produzieren kann.14. März 2023 - IperionX Ltd. (IperionX) (NASDAQ: IPX, ASX: IPX), ein führender Anbieter nachhaltiger Titantechnologien, berichtet über die Unterzeichnung einer unverbindlichen Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) mit SLM Solutions Group AG (SLM oder SLM Solutions), einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich additiver Fertigungssysteme auf Metallbasis, über die potenzielle Lieferung sphärischen Titanmetallpulvers aus IperionXs geplanter Titanium Demonstration Facility (TDF) in Virginia an SLM.SLM ist ein weltweit führender Anbieter von 3D-Metalldruckern und betreut Kunden mit einer installierten Basis von mehr als 850 Systemen und 1.400 Lasern weltweit. SLM hat selektive Laserschmelzverfahren entwickelt und ist ein Vorreiter auf dem Gebiet der additiven Metallherstellung durch die Verwendung von Metallpulvern mittels des additiven Herstellungsverfahrens Laser Powder Bed Fusion.Diese Absichtserklärung mit zwei führenden Unternehmen im Bereich der additiven Herstellung könnte SLMs umfangreiche, globale Kundenbasis mit den ersten zu 100% recycelten Titanmetallpulvern versorgen. IperionXs einzigartige Titantechnologien ermöglichen die Produktion von qualitativ hochwertigen Titanpulvern aus zu 100% recycelten Titanausgangsmaterialien und reduzieren erheblich den Kohlenstoff-Fußabdruck und die Umweltauswirkungen durch Titan.Anastasios Arima, Mitgründer und CEO von IperionX, sagte: Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit SLM, einem weltweit führenden Anbieter von 3D-Metalldrucklösungen. Diese Vereinbarung beweist den Wert nachhaltiger, zu 100% recycelter Titanmetallpulver für führende Unternehmen und stellt für SLMs weltweite Kunden ein einmaliges Titanpulverangebot dar.Sam OLeary, CEO von SLM, meinte dazu: Die Partnerschaft zwischen IperionX und SLM Solutions stellt einen absoluten Mehrwert für SLMs Benutzer dar und erweitert das Materialportfolio um recyceltes, kostengünstiges Titanmaterial. Wir freuen uns, das einzige zu 100% recycelte Titanmetallpulver im Rahmen unseres umfangreichen Materialangebots anbieten zu können.Diese Pressemitteilung wurde vom CEO und Managing Director zur Veröffentlichung freigegeben.Wichtigste Bedingungen der Absichtserklärung: IperionX und SLM Solutions haben eine Absichtserklärung (MOU) unterzeichnet, um eine Liefervereinbarung über zu 100% recycelte, sphärische Titan- und Titanlegierungspulver aus IperionXs geplanter Titanium Demonstration Facility zu verhandeln, um Ende 2023 potenziell mit der Lieferung zu beginnen. Gemäß der Absichtserklärung möchten die Parteien eine langfristige Liefervereinbarung in gutem Glauben aushandeln. Die wichtigsten Punkte sollen Folgendes umfassen: vereinbarte technische Produktspezifikationen, die jährlich gelieferte Produktmenge, die bis zu 25 Tonnen Titanpulver jährlich betragen soll, und eine gegenseitig vereinbarte Marktpreisbildungsmethode. Die Absichtserklärung ist nicht-exklusiv, unverbindlich und steht unter dem Vorbehalt der Aushandlung und des Abschlusses einer endgültigen langfristigen Liefervereinbarung zur Umsetzung der Absichtserklärung. Die Absichtserklärung läuft am 31. Januar 2025 aus und kann im Einvernehmen beider Parteien erneuert werden.Die Mission von IperionX besteht darin, der führende Entwickler von kohlenstoffarmem Titan für fortschrittliche Industrien wie Luft- und Raumfahrt, Elektrofahrzeuge und 3-D-Druck zu sein. IperionX besitzt eine exklusive Option auf den Erwerb bahnbrechender Titantechnologien, mit denen kohlenstoffarme und vollständig kreislauffähige Titanprodukte hergestellt werden können. IperionX stellt in seinem Pilotbetrieb in Utah Titanmetallpulver aus Titanschrott her und beabsichtigt, die Produktion in einer Titan-Demonstrationsanlage in Virginia zu erweitern. IperionX hält eine 100%ige Beteiligung an einem Titanprojekt, das die größten JORC-Ressourcen-konformen Vorkommen von Titan, Seltenen Erden und zirkonreichen Mineralsanden in den USA aufweist.SLM Solutions ist ein weltweiter Anbieter von integrierten Lösungen für die metallbasierte additive Fertigung. Seit seiner Gründung ist das Unternehmen führend in der Industrie und treibt die Zukunft der metallisierten additiven Fertigung in allen wichtigen Branchen voran. Dabei steht der langfristige Erfolg der Kunden im Mittelpunkt. SLM Solutions verfügt über die weltweit schnellsten Maschinen für die metallbasierte additive Fertigung, die mit bis zu 12 Lasern ausgestattet sind und eine Fertigungsrate von 1000 ccm/h ermöglichen. Mit einem Portfolio von Systemen, das den Anforderungen jedes einzelnen Kunden gerecht wird, und einem Expertenteam, das in jeder Phase des Prozesses eng mit dem Kunden zusammenarbeitet, ist SLM Solutions führend bei der Investitionsrentabilität mit maximaler Effizienz, Produktivität und Rentabilität. SLM Solutions ist davon überzeugt, dass die additive Fertigung die Zukunft der Fertigung ist - und hat den Wunsch und die Fähigkeit, seine Kunden dorthin zu bringen - genau jetzt. SLM Solutions ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und Niederlassungen in Kanada, China, Frankreich, Indien, Italien, Japan, Singapur, Südkorea und den USA.info@iperionx.com+1 980 237 8900Zukunftsgerichtete Aussagen: Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Oft, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen im Allgemeinen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie können, werden, erwarten, beabsichtigen, planen, schätzen, antizipieren, fortsetzen und vorhersehen oder anderen ähnlichen Wörtern identifiziert werden und können, ohne Einschränkung, Aussagen über Pläne, Strategien und Ziele des Managements, erwartete Produktions- oder Baubeginntermine und erwartete Kosten oder Produktionsleistungen beinhalten.Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu den relevanten Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Rohstoffpreise, Wechselkursschwankungen und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, erhöhte Kosten und Nachfrage nach Produktionsmitteln, der spekulative Charakter von Exploration und Projekterschließung, einschließlich des Risikos, die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten und abnehmende Mengen oder Gehalte an Reserven, die Fähigkeit des Unternehmens, die relevanten Vertragsbedingungen für den Zugang zu den Technologien einzuhalten, die Fähigkeit des Unternehmens, die entsprechenden Vertragsbedingungen einzuhalten, um auf die Technologien zuzugreifen, seine geschlossenen Titanproduktionsprozesse kommerziell zu skalieren oder seine geistigen Eigentumsrechte zu schützen, politische und soziale Risiken, Änderungen des regulatorischen Rahmens, innerhalb dessen das Unternehmen operiert oder in Zukunft operieren könnte, Umweltbedingungen, einschließlich extremer Wetterbedingungen, Einstellung und Bindung von Personal, Arbeitsbeziehungen und Rechtsstreitigkeiten.Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gutgläubigen Annahmen des Unternehmens und seines Managements in Bezug auf das finanzielle, marktbezogene, regulatorische und sonstige relevante Umfeld, das in der Zukunft bestehen und sich auf das Geschäft und die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken wird. Die Gesellschaft übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahmen, auf denen zukunftsgerichtete Aussagen beruhen, sich als richtig erweisen oder dass die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nicht wesentlich durch diese oder andere Faktoren beeinflusst wird, die von der Gesellschaft oder der Geschäftsleitung nicht vorhergesehen oder absehbar waren oder die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen.Obwohl das Unternehmen versucht und versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften oder Ereignisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen, und viele Ereignisse liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Dementsprechend wird der Leser davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesen Unterlagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung. Vorbehaltlich fortbestehender Verpflichtungen nach geltendem Recht oder einschlägigen Börsennotierungsvorschriften übernimmt das Unternehmen mit der Bereitstellung dieser Informationen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren oder auf Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen hinzuweisen, auf denen eine solche Aussage beruht.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!