Rio Tinto Ltd.  die Bären setzten sich durch, was kommt jetzt?

Quelle Chart: stock3

Quelle Chart: stock3

Das multinationale Minenunternehmen Rio Tinto Ltd. schaffte es, rückblickend zur vergangenen Analyse vom 8. Februar nicht, sich dem Druck der Bären entgegenzustellen. Mit dem Touch und der erneuten Abweisung am Widerstand von 62,82 GBP tauchten die Notierungen weiter ab und erreichten bislang den damals auch schon ins Visier genommene EMA200 (aktuell bei 55,49 GBP). Wie geht es bzw. könnte es nunmehr weitergehen? Mehr dazu im nachfolgenden Fazit.Neben der angespannten Chartsituation lastete unlängst auch der Gewinneinbruch im Kontext einer Dividendenkürzung auf der Aktie. Dementsprechend erfolgte bisher auch ein Rückgang von rund 15% seit dem letzten Reaktionshoch bei 64,07 GBP. Interessanterweise lässt sich aktuell rund um 55,00 GBP eine Unterstützung finden, welche im Zusammenhang des eingangs definierten EMA200, einen tragfähigen Umkehrpunkt kennzeichnen könnte.Sollten sich die Notierungen daher über 55,00 GBP stabilisieren, erscheint ein neuerlicher Aufschwung bis 57,50 GBP und darüber bis 60,00 GBP denkbar. Das entscheidende Level bleibt natürlich der Widerstand bei 62,82 GBP. Denn erst oberhalb davon wären die Bullen wieder klar im Vorteil und es könnte eine Anschlussperformance bis zum Höchststand bei 67,88 GBP erfolgen.Demgegenüber präsentiert sich die Möglichkeit einer weiteren Kursschwäche, sofern die Kurse nochmals unterhalb des Niveaus von 55,00 GBP per Tagesschluss abtauchen würden. In diesem Fall müsste man mit Folgeverlusten bis mindestens 52,00 GBP kalkulieren. Im Ausdehnungsfall reicht das Abschlagspotenzial sogar bis zur Unterstützung bei 50,54 GBP. Doch erscheint eine solche Kursschwäche gegenwärtig eher unwahrscheinlich, da größtenteils die verlautbarten Negativ-Nachrichten verdaut erscheinen.Eine Stabilisierung oberhalb von 55,00 GBP erlaubt Reversal-Potenzial größeren Ausmaßes. Zumindest ein Aufschwung bis in den Kursbereich von 57,50 bis 60,00 GBP erscheint denkbar, bevor bei weiterem Kaufdruck auch wieder der Widerstand von 62,82 GBP ins Visier der Bullen rücken dürfte.Sollte sich der Abwärtsdruck bei einem Rückgang unter 55,00 GBP per Tagesschluss hingegen weiter bestätigen, sollte man mit weiteren Verlusten bis zunächst 52,00 GBP rechnen. Im Falle einer Korrekturverschärfung sind selbst Niveau von 50,54 GBP durchaus möglich.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.