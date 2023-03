Banken-Beben, Gold & Silber stark!

Karl Lauterbach gerät weiter unter Druck, denn in seinem Lebenslauf gibt es Unklarheiten. Außerdem lassen sich die Nebenwirkungen der von ihm beworbenen Injektion nicht mehr verbergen.In den USA bröckelt das Bankensystem, die Silicon Valley Bank geht pleite. Sie war bekannt dafür, hohe Kredite an Start-Up-Firmen zu vergeben, die jetzt selbst in Gefahr geraten. Problematisch für sie und andere Banken sind auch die steigenden Zinsen, die den Wert von Anleihen sinken ließen. Das Problem kann leicht auf andere Länder übergreifen. Die FED steht mit dem Rücken zur Wand und was auch immer sie tut, die Wahrscheinlichkeit für noch mehr Stagflation ist groß.Gold und Silber reagieren bei der Nachrichtenlage stark! In Wien fährt man in chinesischem Fahrwasser. Man startet einen Feldversuch mit 2.000 Personen, die für CO2 Ersparnis Vergünstigungen erhalten sollen. Verkehr und Kultur sollen aber nicht die einzigen Bereiche der Überwachung bleiben.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)