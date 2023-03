Platin - Bullen, ihr habt genau eine Aufgabe!

Der Platinkurs wurde nach einem bullischen Doppelboden Ende Februar zuerst von einer Kaufwelle erfasst, die den Wert bis knapp über den Widerstand bei 974 USD antrieb, ehe die Verkäuferseite zuschlug: Mit dem steilen Abverkauf von Anfang März wurde der Anstieg unterbrochen und Platin sogar wieder unter 938 USD gedrückt. Doch die Bullen steckten nicht auf und sorgten zuletzt mit einer zweiten Kaufwelle, die bislang exakt die Länge des ersten Anstiegs aufweist, für eine weitere Erholung. Diese endete zuletzt im Bereich der 1.000-USD-Marke.Noch ist der Anstieg der letzten Tage nur als Teil der Erholung seit Ende Februar zu werten. Aufgrund der Längenverhältnisse könnte damit im Hoch eine ABC-Erholung geendet haben und Platin in den nächsten Tagen wieder unter 974 USD in Richtung 958 USD und die Abwärtstrendlinie auf Höhe von 950 USD zurücksetzen. Unter 938 USD wäre dann sogar ein Verkaufssignal aktiv.Kann der Support bei 974 USD dagegen verteidigt und insbesondere das bisherige Hoch bei 1.004 USD dagegen überschritten werden, wäre dies ein untrügliches Zeichen dafür, dass sowohl die Formation, als auch die Erholung nach oben hin ausgedehnt werden. In der Folge käme es zu einer Kaufwelle bis zum Kursziel- und Widerstandsbereich bei 1.033 USD. Hier wäre wieder mit einem temporären Konter der Bären zu rechnen. Darüber könnte Platin allerdings schon bis 1.050 und 1.066 USD klettern. Oberhalb von 1.050 USD würde zudem auch die Chance steigen, dass sich das Edelmetall auch übergeordnet in einem neuen Aufwärtstrend befindet.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)