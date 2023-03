SVB, MMT & TNT

Das Fiasko der Silicon Valley Bank ist ein anschauliches Beispiel für das systemische Risiko, das mit dem Mindestreservebankwesen verbunden ist. (siehe " Elephant in the Room ") Man kann nicht zuverlässig davon ausgehen, dass man die Folgen eines rücksichtslosen Verhaltens auf Dauer vermeiden kann. Das sollte uns allen nach 2008 - 2011 klar sein. Früher oder später werden wir die vollen Kosten zu tragen haben. Der Ausgleich der Konten nach einer langen Verzögerung ist jedoch teurer, in der Regel sehr viel teurer. Das erinnert mich an einen alten Werbespot für Ölfilter: "Sie können mich jetzt bezahlen; oder Sie können mich später bezahlen." (siehe hier Die Frage ist, wer zahlt? Und wie viel? Die Einleger (sofern ihre Einlagen nicht versichert sind oder eine Rettungsaktion durchgeführt wird) sind die offensichtlichen Opfer. Je größer die Bank jedoch ist, desto größer und weitreichender können die Probleme werden. Denken Sie an Dominoeffekt und Schockwellen. Die SVB war eine große Bank. Ihre Pleite war die größte seit der Pleite der Washington Mutual Savings Bank im Jahr 2008. Das Potenzial für Nachbeben ist jetzt viel größer und die Kosten sind potenziell höher, weil das gesamte System strukturell unsolide ist.Die Befürworter der MMT (Modern Monetary Theory) glauben, dass einer souveränen Regierung nie das Geld ausgehen kann. Wann immer sie Geld braucht, schafft sie es. Es gibt keine Haushaltszwänge oder Staatsverschuldung. Es besteht keine Notwendigkeit, Geld zu leihen, weil dem Staat nie das Geld ausgeht. Dieselben Leute weisen sehr deutlich auf das Inflationspotenzial eines solchen Systems hin. Sie argumentieren jedoch, dass das Risiko einer hohen Inflation kontrolliert oder minimiert werden kann, indem ausreichende Mengen der staatlichen Währung durch Besteuerung eingezogen werden. All dies klingt verdächtig nach dem monetären Zirkus, der in der Geschichte als Fiatgeldinflation in Frankreich bekannt ist. (siehe " MMT - Nothing New Here ")Das Problem mit der Inflation ist, dass ihre Auswirkungen kumulativ und unvorhersehbar sind. Im Laufe der Zeit werden diese Auswirkungen auch immer unbeständiger. Versuche, eine qualifizierte Menge unbegrenzten Geldes zu verwalten und zu kontrollieren, sind zum Scheitern verurteilt. Unser derzeitiges Geldsystem entspricht zwar nicht genau der MMT, aber es ist in seiner Ignoranz gegenüber der grundlegenden Wirtschaftstheorie und einer realistisch umsichtigen Finanzpraxis im Wesentlichen ähnlich. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass Ereignisse wie der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank unter der MMT weniger wahrscheinlich sind als unter unserem derzeitigen System des Mindestreservebankwesens und der unbegrenzten Kreditvergabe.Sprengstoff kann verwendet werden, um ein Loch in einen Berghang zu sprengen oder ein altes Gebäude oder ein anderes Bauwerk zum Einsturz zu bringen, um Platz für einen neuen Bau zu schaffen. In letzterem Fall spricht man von einer Implosion... "Eine Implosion ist der plötzliche, gewaltsame Zusammenbruch von etwas Großem." ( Quelle ) Die oben beschriebene Aktion erfordert kontrollierte Anstrengungen und ein gutes Timing, um den Schaden für die unmittelbare Umgebung zu minimieren. Das gesamte Finanzsystem und die Wirtschaft sind von einer Implosion bedroht. Das Problem ist, dass die kontrollierten Bemühungen der Fed wahrscheinlich keine große Hilfe bei der Begrenzung des Schadens sein werden. Dies gilt unabhängig von ihren Absichten oder der Richtigkeit ihres Handelns. Die Implosion hat bereits begonnen, und die Auswirkungen sind unkontrollierbar.1. Erwarten Sie weitere überraschende Ereignisse: Silicon Valley Bank, Signature Bank usw.2. Erwarten Sie mehr Volatilität und niedrigere Preise für Aktien und Finanzanlagen.3. Erwarten Sie nicht, dass die Fed oder die Regierung die Flut der wirtschaftlichen Kontraktion aufhalten kann.4. Rechnen Sie mit dem Schlimmsten und beten Sie für das Beste.© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 14. März 2023 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.