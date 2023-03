Beachten Sie nun diese drei Goldindikatoren

Vor kurzem schrieben wir über die unausweichlich bullischen Fundamentaldaten für Gold. Kürzliche Ereignisse, die aus die Veröffentlichung unseres Artikels folgten, signalisieren, dass das Unausweichliche stetig näher rückt. Aufgrund von Bankpleiten, einer bevorstehenden harten Landung und Ähnlichem, wird die Federal Reserve ihre Zinserhöhungen stoppen und die Politik lockern müssen, nicht inmitten moderater, sondern relativ hoher Inflation. Die Märkte könnten sich als Reaktion auf unmittelbare politische Maßnahmen eine Zeit lang erholen. Der plötzliche Aufschwung des Goldes könnte eine Pause einlegen.Wir wissen jedoch, wohin die Reise letztlich gehen wird. In der Zwischenzeit sollten Sie drei wichtige Indikatoren beobachten, um ein Gefühl für das kurzfristige Momentum und die Aussichten von Gold zu bekommen. Der erste Indikator ist die Entwicklung des Goldpreises im Bereich des Widerstands bei 1.950 Dollar, der sowohl auf Wochen-, Monats- als auch auf Quartalsebene als Widerstand fungiert. Wenn Gold den März über der Marke von 1.953 Dollar abschließen kann, wäre dies der höchste Quartalsschlusskurs aller Zeiten und der höchste Monatsschlusskurs seit fast drei Jahren. Es wäre auch der dritthöchste Monatsschluss in der Geschichte.Die beiden anderen Punkte, die es zu beachten gilt, sind die Entwicklung von Gold im Vergleich zum Aktienmarkt und die Entwicklung von Gold im Vergleich zu ausländischen Währungen. Diese beiden Faktoren sind in der Regel ausschlaggebend für die künftige Entwicklung des Goldpreises. Am Mittwoch verzeichnete Gold im Vergleich zum Währungskorb den zweithöchsten Schlusskurs aller Zeiten, während Gold im Vergleich zum Aktienmarkt den dritthöchsten Schlusskurs der letzten zwei Jahre verzeichnete. Wenn beide Charts die roten Linien (Pfeile) überschreiten und sich darüber halten, dürfte der Goldpreis auf dem Weg zum Hoch im August 2020 sein.Wenn Gold die Marke von 1.950 Dollar nicht überschreiten kann und der Aktienmarkt einbricht, könnten Silber und Minenaktien ein letztes Mal getroffen werden. Andererseits, wenn Gold relativ bald die 1.950-Dollar-2.000-Dollar-Marke durchbrechen kann, dann werden die Goldaktien und Silber folgen. Sie werden stark überdurchschnittlich abschneiden, wenn Gold die Marke von 2.100 Dollar durchbricht.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 15. März 2022 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.