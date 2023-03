Gold  Diese Rally darf keine Eintagsfliege werden

Nach einem leicht versetzten Doppelboden an der Unterstützung bei 1.807 USD sorgte der Bruch der zugehörigen Abwärtstrendlinie und der finale Anstieg über den Widerstand bei 1.848 USD für eine Trendwende beim Goldpreis. Dabei ließen die Bullen keinen Zweifel über ihre Ziele aufkommen und führten Gold aus einer bedrohlichen Chartlage mit dem Anstieg über 1.875 und 1.900 USD wieder in den Aufwärtstrend zurück. Aktuell ringen die Käufer mit der Widerstandszone von 1.920 bis 1.929 USD, die eigentlich bereits überwunden schien.Der Konter seit Anfang März gehört strukturell zweifellos zur Aufwärtstrendphase seit Anfang November. Entsprechend groß ist das Potenzial der Bewegung. Sollte es jetzt also zunächst zu einer Korrektur unter 1.905 USD kommen, könnte man schon bei 1.885 USD mit dem nächsten Anstieg rechnen, der dann weit über 1.937 USD und bis zum Widerstand bei 1.959 und darüber bis an das Kursziel bei 1.985 USD führen kann. Selbst Kurse um 2.010 USD sind aktuell wieder möglich.Scheitern die Bullen dagegen an 1.929 – 1.937 USD, wäre unter 1.885 USD ein kleines Verkaufssignal aktiv, dem ein Rücksetzer bis 1.860 USD folgen dürfte. Gleichzeitig müsste man sich dann schon damit auseinandersetzen, dass die Rally seit November mit den aktuellen Hochs der laufenden Handelswoche möglicherweise schon abgeschlossen wurde. Darunter wäre die Kaufwelle seit Anfang März beendet und 1.807 und 1.775 USD die nächsten Ziele einer neuen übergeordneten Abwärtsbewegung.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)