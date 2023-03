Gold Fields und AngloGold: Joint Venture in Ghana um größte Goldmine Afrikas zu schaffen

Wie Gold Fields und AngloGold Ashanti heute bekannt gaben, haben die beiden Unternehmen entschieden, ihre Minen Tarkwa und Iduapriem in Ghana zu fusionieren. Auf diese Weise soll Afrikas größte Goldmine entstehen.Die Tarkwa-Mine befindet sich im Besitz von Gold Fields Ghana, woran Gold Fields derzeit 90% der Anteile hält, die Regierung von Ghana hält die verbleibenden 10%. Die Iduapriem-Mine ist zu 100% im Besitz von AngloGold Ashanti. Beide Minen befinden sich in der Nähe der Stadt Tarkwa in der Western Region des Landes.Die beiden Unternehmen teilten mit, dass Gold Fields und AngloGold 66,7% bzw. 33,3% der Anteile an dem Gemeinschaftsunternehmen halten würden, ohne die 10%ige Beteiligung der ghanaischen Regierung an Tarkwa.Das Joint Venture würde in den ersten fünf Jahren durchschnittlich knapp 900.000 Unzen pro Jahr produzieren und über die geschätzte Lebensdauer der Mine von 18 Jahren jährlich mehr als 600.000 Unzen, heißt es in der Meldung.© Redaktion MinenPortal.de