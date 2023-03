EcoGraf Ltd.: Experte für chemische Verarbeitung zum Leiter der BAM-Entwicklung ernannt

- Beschleunigung der Epanko-Entwicklung zur Bereitstellung von Rohstoffen für das nachgelagerte vertikal integrierte Batterieanodenmaterialgeschäft16. März 2023 - EcoGraf Ltd. (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK; OTCQX: ECGFF) freut sich, die Ernennung von Herrn Jurgen Gnoinski zum Manager der BAM-Entwicklung bekannt zu geben.In dieser Funktion wird Jurgen Gnoinski die Entwicklung und Kommerzialisierung von EcoGrafs nachgeschalteter HF-freier Reinigungstechnologie leiten, welche Batterieanodenmaterial (BAM) für den stark wachsenden Lithium-Ionen-Batteriemarkt liefern wird.Jurgen verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und dem Betrieb von hocheffizienten metallurgischen Verarbeitungstechnologien für verschiedene Rohstoffe in Afrika und Australien, einschließlich der Kommerzialisierung des DNi Process™-Nickelextraktionsverfahrens. Er begann seine berufliche Laufbahn beim globalen Bergbauunternehmen Anglo American Plc, wo er verschiedene Positionen in der Verfahrenstechnik und im Management innehatte und schließlich zum Leiter der Technologieentwicklung und -steuerung in Südafrika aufstieg.Er verfügt über umfassendes Fachwissen beim Aufbau von branchenführenden Mineralverarbeitungsbetrieben und den damit verbundenen kontinuierlichen Verbesserungsprogrammen, die von Pilotanlagen über Qualifizierungsprozesse bis hin zur Umsetzung im kommerziellen Maßstab reichen.Jurgen hat einen Master of Science (MSc) in Chemie von der University of Witwatersrand, Südafrika, einen MBA von der University of Stellenbosch, Südafrika sowie einen Master in Intellectual Property von der University of Technology, Sydney, Australien. Jurgen spricht außerdem mehrere Sprachen fließend, darunter Deutsch.Geschäftsführer Andrew Spinks erklärte: "EcoGraf ist sehr erfreut, dass Jurgen unser Team verstärkt und zwar zu einem für das Unternehmen aufregenden Zeitpunkt der Entwicklung unseres vertikal integrierten Geschäfts mit Batterieanodenmaterialien."Nach den jüngsten Treffen mit der tansanischen Regierung (siehe Meldung "Tansanische Regierung besucht Epankos Graphitprojekt" vom 9. März 2023) werden weitere Treffen mit Anoden- und Batterieherstellern in Südkorea und Japan abgehalten, um die aufstrebende Position Tansanias als wichtiger globaler Lieferant von hochwertigem Graphit zu fördern und die laufende Zusammenarbeit des Unternehmens mit wichtigen Batteriemarktteilnehmern zu erörtern.Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen.In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten.Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien.Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf™-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen.Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten.INVESTORENAndrew Spinks, Managing DirectorT: +61 8 6424 9002Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält ein Foto. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.