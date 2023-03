Wirtschaft geht den Bach runter, Gold strebt gen Norden

Das wichtigste Thema des Jahres 2023 ist nicht die Frage, ob die Fed eine Pause einlegt und dann zu Zinssenkungen übergeht. Vielmehr geht es um die Frage, wann dieser Wechsel stattfinden wird. Dieser geldpolitische Wandel wird kommen, und er ist tatsächlich viel näher, als Sie denken. Und das ist natürlich der Schlüssel für den Goldpreis im weiteren Verlauf des Jahres.Solange die US-Notenbank die Zinsen erhöht - und es wird erwartet, dass sie dies auch weiterhin tun wird - wird der COMEX-Goldpreis wahrscheinlich nicht weiter nach oben tendieren. Die Geschichte hat uns jedoch gelehrt, dass der Goldpreis sich erholen wird, sobald die Fed wieder zu einer Lockerung übergeht. Die Frage, die Sie sich stellen sollten, ist: Wann wird dieser Wechsel stattfinden?Zu diesem Zweck blinken einige wichtige Signale auf. Beginnen wir mit einem Chart, den ich auf Twitter gefunden habe. Unten sehen Sie den Trend des Geldmengenwachstums in den Vereinigten Staaten. Das Geldmengenwachstum ist wichtig, und es ist auch notwendig, denn es ist eine wesentliche Komponente für die Bedienung der bestehenden Schulden. Beachten Sie, dass das jährliche Geldmengenwachstum in den letzten 150 Jahren nur bei wenigen Gelegenheiten geschrumpft ist. Sie werden feststellen, dass auf jeden Rückgang eine wirtschaftliche Katastrophe folgte. Sind die aktuellen Bankenzusammenbrüche nur die ersten Anzeichen?Lassen Sie uns als Nächstes auf unseren Beitrag von letzter Woche zurückkommen. In diesem Artikel habe ich versucht, etwas sehr Wichtiges über die Renditekurve zu zeigen. Ja, die Umkehrung der Renditekurve ist ein perfekter Prädiktor für eine bevorstehende Rezession, aber die Umkehrung selbst sagt nichts darüber aus, wann die Rezession beginnen wird. Dazu müssen wir abwarten, bis sich die Inversion zurückbildet oder abflacht. Wie Sie dem nachstehenden Chart entnehmen können, beginnt die erwartete Rezession kurz nach dem Beginn der Umkehrung der Kurve.Und was ist in der vergangenen Woche geschehen? Ausgelöst durch die aktuelle Bankenkrise sind die Renditen von Staatsanleihen stark gesunken, aber nicht gleichmäßig. Letzte Woche lag die Rendite der 2-jährigen US-Staatsanleihe bei 5,09%. Zur gleichen Zeit lag die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe bei 4,01%. Damit betrug die Umkehrung satte 108 Basispunkte und war die stärkste seit 1981. Aber das war wahrscheinlich das Schlimmste.Seitdem haben sich die Staatsanleihen erholt, und die Renditen sind stark gefallen, insbesondere am kurzen Ende. Am Montag dieser Woche lag die Rendite der 2-jährigen Anleihe bei 3,98%, während die Rendite der 10-jährigen Anleihe bei 3,46% lag. Wenn Sie nachrechnen, ist das eine Umkehrung von nur 52 Basispunkten oder weniger als die Hälfte von dem, was noch vor einer Woche der Fall war!Schauen Sie sich jetzt noch einmal den oben gezeigten FRED-Chart an. Stehen die USA nun an der Schwelle zur Rezession, wenn sie nicht schon in eine solche eingetaucht sind? Die Entwicklung der Renditekurve scheint darauf hinzudeuten. Lassen Sie uns abschließend noch über den angeblich "robusten" US-Arbeitsmarkt sprechen. Es ist diese angebliche "Stärke" des Arbeitsmarktes, die die Fed benutzt, um ihre Träume von einer Wirtschaft zu rechtfertigen, die angesichts ihrer beispiellosen Zinserhöhungen widerstandsfähig ist. Der Optimismus der Fed ist jedoch unangebracht und falsch, und ich denke, wir können die Datenpunkte verbinden, um zu zeigen, warum.Gegenwärtig scheint die Fed von der absoluten Zahl der angeblich jeden Monat geschaffenen und dann vom BLS gemeldeten Arbeitsplätze begeistert zu sein. Im Februar betrug diese gemeldete Gesamtzahl "neuer Arbeitsplätze" 311.000. Bei fast allen in den letzten 12 Monaten neu geschaffenen Arbeitsplätzen handelte es sich jedoch um Teilzeitstellen - und nicht um die höherwertigen, fest angestellten und Vollzeitarbeitsplätze, die man in einem starken wirtschaftlichen Umfeld erwarten würde.