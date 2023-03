Palladium - Erste Kaufwelle gescheitert

Seit Ende Februar versucht der Palladiumkurs an der Unterstützung bei 1.383 USD eine Bodenbildung zu initiieren, die sich gegen den übergeordneten Abwärtstrend zur Wehr setzt. Dabei wurde in dieser Woche bereits die erwartete Kaufwelle gestartet , die bis an den Widerstand bei 1.531 USD reichte. Dort prallte der Wert nach unten ab, konnte sich bisher aber im Bereich von 1.450 USD stabilisieren. Den steilsten Teil der Abwärtsbewegung der letzten Wochen ließ man mit dem gelungenen Ausbruch über die kurzfristige Abwärtstrendlinie hinter sich.Für den Fortbestand der Erholung wird entscheidend sein, zunächst über dem Support bei 1.383 USD zu verbleiben und später den Widerstand bei 1.531 USD erneut anzulaufen. Dabei wäre ein Anstieg über 1.485 USD das erste bullische Signal. Sollte Palladium auch über 1.531 USD ausbrechen, wäre ein Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 1.600 USD aktiv. Darüber könnte die Erholung schon bis 1.698 USD führen.Bricht der Kurs dagegen unter 1.383 USD ein, kann nur das Tief bei 1.343 USD einen Abverkauf bis 1.268 USD aufhalten. Am Tief vom Mai 2019 bestünde wiederum die Chance auf einen schnellen Konter der Bullen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)