GreenX Metals Ltd.: Polen verstaatlicht Bogdanka!

Wow – was für ein Paukenschlag:Polen wird den börsennotierten Kohleproduzenten Lubelski Węgiel Bogdanka (kurz Bogdanka) verstaatlichen!Wer schon länger dabei ist, dem ist Bogdanka ein Begriff. GreenX Metals hatte die Kohleprojekte Jan Karski neben der Kohlemine von Bogdanka gekauft und wollte dort Kohle fördern. Nun - so heißt es, baut Bogdanka diese Vorkommen bereits von Untertage ab, die einst unsere Depotwert gehört haben.In dem Artikel heißt es:"Die Staatskasse wird die Aktien von Lubelski Węgiel Bogdanka zurückkaufen. Der Übernahmeprozess der Mine soll im Sommer 2023 abgeschlossen sein. Die Bergwerksbehörden behaupten, dass die Entscheidung in erster Linie die Energiesicherheit für ein großes Gebiet Polens gewährleisten wird."Einige weitere brisante Aussagen:"Polen wird die Idee aufgeben, Gas als Übergangsbrennstoff zwischen Kohle und neuen, erneuerbaren Energiequellen zu nutzen. Gas ist ein importierter Brennstoff und aufgrund seiner Anfälligkeit für Preisunterschiede an den Weltbörsen weniger zuverlässig auf dem Markt.Daher wird die Rolle der Kohle in den kommenden Jahren als Brennstoff, der die Energiesicherheit gewährleistet, in Polen weiterhin sehr wichtig sein." - VPM, MoNA Herr Jacek Sasin"Diese Entscheidung des Ministeriums für Staatsvermögen garantiert, dass Bogdanka, ein strategisches Unternehmen für die Energieversorgung, dauerhaft in polnischer Hand bleibt. Das Kapital hat eine Nationalität, und die Übernahme der Aktien durch den Staatsschatz bedeutet, dass das Bergwerk de facto jedem Polen gehört" - CEO von Bogdanka"LW Bogdanka ist ein strategisches Unternehmen, das ein bedeutendes Volumen an Kraftwerkskohle im polnischen System bereitstellt. Das Unternehmen wird auch in anderen Rohstoffbereichen tätig sein. Dies wird sich in der neuen Strategie des Unternehmens widerspiegeln", fügte der stellvertretende Ministerpräsident hinzu.Der polnische Staat möchte den börsennotierten Kohleproduzenten komplett verstaatlichen.Bogdanka baut die Kohlevorkommen ab, die eigentlich einmal uns Aktionären von Prairie Mining bzw. nun GreenX Metals gehört haben.Wenn der Staat einen der größten Kohleproduzenten des Landes, an dem man schon beteiligt war, nun zur "Sicherheit" der Energieversorgung gar komplett unter die eigenen Fittiche nimmt, dann zeigt es doch klar die Denkweise der Regierung.Der Gedanke der polnischen Regierung ist, dass Rohstoffvorkommen, die sich in Polen befinden, auch automatisch dem Staat gehören.Eine solche Denkweise ist in der heutigen Zeit fragwürdig.Ich kann als EU-Mitglied nicht für Investitionen im eigenen Land werben, den investierenden Unternehmen zusätzlich mit Investitionsschutzabkommen Sicherheit vorgaukeln und dann einige Jahre später die Vermögenswerte wieder "abnehmen".© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.