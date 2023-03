Asteroidengefahr!, Uran, Biden und gefährliche Allianzen

Die EZB erhöht die Leitzinsen für die Eurozone um 0,50 Prozentpunkte. Will sie ein ähnliches Katastrophenereignis wie die FED herbeiführen?In den Niederlanden erringt die von Bauern geführte Protestbewegung bei Regionalwahlen einen großen Sieg.Dänemark verweigert Rußland die Zustimmung, an den Untersuchungen der Nord-Stream-Sprengung teilzunehmen.In den USA kommt Familie Biden weiter unter Druck, diesmal wegen Geldzahlungen aus China. Auch Joe Bidens Schwiegertochter ist betroffen.Syrien und die Türkei sind auf dem Wege, ihre Beziehungen zu normalisieren, ebenfalls der Iran und Saudi-Arabien. Damit wächst die Gefahr für den Westen.Am 27. Februar wurde ein Asteroid entdeckt, der um den 25. März der Erde sehr nahe kommen soll - weniger als die Entfernung Erde Mond - und mit über 70 Metern Durchmesser erhebliche Schäden anrichten könnte.Gold und Silber glänzen weiter. Unterstützend für Silber dürften auch Produktionsrückgänge in Chile und Peru sein.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)