Nachfrage nach Geld könnte Deflation verursachen

Die Ereignisse der vergangenen Woche deuten darauf hin, dass sich ein größeres Problem für die Fed, die Anleger und die Wirtschaft abzeichnen könnte. Bevor wir darüber sprechen, möchten wir zunächst den wichtigsten Punkt aus meinem Artikel SVB, MMT, TNT hervorheben. Was bei der Silicon Valley Bank, der Signature Bank und jetzt bei der Credit Suisse und der First Republic Bank passiert ist, sind keine Einzelfälle. Sie alle sind offensichtliche Anzeichen für die Anfälligkeit des Bankensystems aufgrund der Praxis des Mindestreservebankwesens . Deshalb... Was als Bankenkrise bezeichnet wird, ist in Wirklichkeit eine Liquiditätskrise, und der Verlust von Liquidität führt zu einer Nachfrage nach Geld.Die meisten Menschen sind mit Hinweisen auf die Geldmenge vertraut: "Ein Anstieg des Geldangebots führt zu Inflation", "ein ständig wachsendes Geldangebot führt zu höheren Preisen für Waren und Dienstleistungen" usw. Unabhängig davon, was auf der Angebotsseite geschieht, kann jedoch auch ein Mangel an Nachfrage nach Geld zu Inflation führen. In einigen Fällen kann allein die fehlende Nachfrage nach Geld die Inflation verursachen. Die Nachfrage nach Geld ist der Wunsch, es zu halten oder für kurzfristige Bedürfnisse bereitzuhalten.Es gibt immer mehr Anzeichen dafür, dass die Nachfrage nach Geld jetzt steigt. Der Rückgang der Anleihe- und Aktienkurse infolge höherer Zinssätze sowie tatsächliche oder erwartete Arbeitsplatzverluste, geringere Unternehmensgewinne, eine geringere Kapitalerweiterung, eine Verlangsamung der Immobilien- und Einzelhandelsaktivitäten sind allesamt Faktoren, die dazu beitragen. Die Kombination führt zu einem zunehmenden Wunsch/Nachfrage, Geld in Bargeld und auf Bedarfskonten zu halten oder Schulden zu tilgen. Der Schwerpunkt liegt nicht mehr auf Ausgaben (außer für das Nötigste), sondern auf Investitionen. Wenn die Nachfrage nach Geld groß genug ist, kann dies zu einer Deflation führen.Deflation ist das Gegenteil von Inflation; es handelt sich um eine Verringerung des Geld- und Kreditangebots. Die Auswirkungen der Deflation führen dazu, dass weniger Währungseinheiten (Dollar) im Umlauf sind und die Kaufkraft der verbleibenden Einheiten steigt. Mit anderen Worten: Mit Ihren Dollar können Sie mehr kaufen - nicht weniger. Wenn sich die Deflation durchsetzt, werden die Preise für Waren und Dienstleistungen eher sinken als steigen. An und für sich ist Deflation nichts Schlechtes; wenn die Deflation jedoch stark genug ist, kann sie zu einer wirtschaftlichen Depression führen.Derzeit gibt es drei spezifische Ereignisse, die zu einer größeren Nachfrage nach Geld und damit zu Deflation führen können. Es handelt sich um 1) den Zusammenbruch der Vermögenspreise , 2) Kreditausfälle und 3) Bankenzusammenbrüche; alle drei führen zur Vernichtung von Geld. Weniger verfügbares Geld und strengere Kreditbedingungen verschärfen die Nachfrage nach Geld. Je stärker die Nachfrage nach Geld ist, desto wahrscheinlicher ist eine Deflation (sinkende Preise für Waren und Dienstleistungen). Und wie bereits erwähnt, würde eine schwere Deflation wahrscheinlich mit einer wirtschaftlichen Depression einhergehen.Die Fed wird die Scharade so lange wie möglich aufrechterhalten oder so lange, wie sie es für notwendig hält. Unabhängig von ihren Absichten werden sie genauso hilflos sein wie jeder andere von uns. Eine enorm starke Nachfrage nach Geld würde alle Bemühungen der Fed, die Deflation zu verhindern oder umzukehren, in den Schatten stellen. Im Jahr 2008 wäre dies beinahe geschehen, weshalb die Wirtschaft so langsam auf die Geld- und Kreditflut der Fed reagierte. Wenn wir eine Deflation und eine Depression erleben, wird eine neue Schicht staatlicher Vorschriften und eine weitere Einschränkung der wirtschaftlichen Freiheit jede Möglichkeit einer Erholung gefährden. Es wird schlimmer sein als alles, was wir uns vorstellen können. (siehe auch: " Oderly Markets vs. Chaos " und " A Depression For The 21st Century ")© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 18. März 2023 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.