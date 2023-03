Sorgen um den Bankensektor lassen Gold wieder steigen

Der Goldpreis erholte sich am heutigen Montag wieder etwas und reduzierte damit die zuvor verzeichneten Rücksetzer, dies berichtet Reuters . Die Sorgen um den globalen Bankensektor rückten demnach trotz der Rettungsbemühungen der Schweizer Bank UBS wieder in den Vordergrund.Um die Finanzmärkte zu stabilisieren, erklärte sich die UBS am Sonntag bereit, die Credit Suisse für 3,23 Milliarden Dollar zu kaufen und bis zu 5,4 Milliarden Dollar an Verlusten zu übernehmen. Abgesichert wurde das Geschäft durch eine massive Schweizer Garantie, heißt es.Die Credit Suisse war zuletzt in eine sich ausweitende Krise geraten, die durch den Zusammenbruch der in den USA ansässigen Silicon Valley Bank ausgelöst wurde. Der Goldpreis war im Zuge dessen aufgrund der Nachfrage nach sicheren Häfen um über 8% bzw. um 160 USD angestiegen.Laut dem für Reuters tätigen technischen Analyst Wang Tao dürfte Gold den Widerstand bei 1.992 USD pro Unze erneut testen, ein Durchbruch darüber könnte dann zu einem Anstieg auf 2.005 USD führen.Redaktion GoldSeiten.de