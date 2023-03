Ein weiterer instabiler Finger

"Es gibt ein altes Sprichwort: Immer wenn die Fed auf die Bremse tritt, fliegt jemand durch die Windschutzscheibe", sagte Michael Feroli, Chefvolkswirtschaftler bei J.P. Morgan. "Man weiß einfach nie, wer es sein wird." (The New York Times, 16. März 2023)Seit Jahren verwende ich eine Sandhaufen-Metapher, um komplexe Systeme wie das Bankwesen zu beschreiben. Lässt man lange genug Sandkörner fallen, löst man irgendwann eine Lawine aus. "Irgendwann" ist das Schlüsselwort. Welches Sandkorn es genau sein wird, kann man nicht wissen. Aber vor dem Zusammenbruch häufen sich die Sandkörner zu einem immer größeren Haufen an. Sie bilden "Finger der Instabilität" - kleine Schwachstellen, an denen ein größeres Versagen beginnen könnte. Früher oder später wird einer davon brechen, aber niemand weiß, wann. Wird er eine kleine Lawine auslösen oder "die große Lawine"?Diese instabilen Finger scheinen sich in letzter Zeit zu häufen. Im Oktober letzten Jahres hatte das Vereinigte Königreich eine kurze Anleihekrise, als einige Haushaltsänderungen ziemlich fragwürdige Aktivitäten von Rentenfonds ans Licht brachten. Dann zeigte der Konkurs der Kryptobörse FTX, dass vermeintlich "vertrauenslose" Vermögenswerte viel Vertrauen erfordern können. Gerade in der letzten Woche haben wir die zweit- und drittgrößten Bankenpleiten in der Geschichte der USA erlebt: Silicon Valley Bank und Signature Bank.Mehrere andere sehen wackelig aus. Die Behörden haben schnell (und meiner Meinung nach richtig) reagiert, um diese Situationen zu stabilisieren. Ich sehe keine Notwendigkeit, 99% der Banken zu verlassen, aber jeder sollte auf jeden Fall darauf achten, dass seine Bank nicht zu den 1% gehört. Es geschehen wichtige Dinge. Kurz gesagt: Wir sind nicht im Jahr 2008. Aber es ist auch nicht nichts.Lassen Sie uns mit dem beginnen, was wir wissen. Die Silicon Valley Bank (im Folgenden SVB) hatte Probleme auf beiden Seiten des Buchhaltungsbuchs. Wenn Sie Geld auf ein Bankkonto einzahlen, überlassen Sie es nicht einfach der Bank zur Aufbewahrung. Sie verleihen Ihr Geld an die Bank. Es handelt sich um ein Kreditgeschäft, bei dem Sie der Kreditgeber und die Bank der Kreditnehmer ist. Ihre Einlage erscheint als Verbindlichkeit in der Bilanz der Bank.So funktioniert das moderne Bankgeschäft. Einfach ausgedrückt: Die Bank leiht sich Geld von Ihnen und verleiht es dann an jemand anderen. Wenn alles gut geht, profitiert die Bank von der Differenz zwischen ihren Kapitalkosten (den Zinsen, die sie den Einlegern zahlt) und den Zinsen, die sie für die vergebenen Kredite erhält. Diese Kredite unterstützen kleine Unternehmen und helfen Verbrauchern beim Kauf von Autos, Hypotheken usw. Die Banken leihen dem Staat auch Geld, indem sie Staatsanleihen kaufen. Diese werfen nicht so viel ab, sind aber auch weniger riskant. Aber sie sind nicht risikolos, wie wir in einer Minute sehen werden.Der Betrieb einer Bank ist ein Balanceakt, denn die Aktiva (Kredite) und Passiva (Einlagen) haben unterschiedliche Laufzeiten. Die Menschen können jederzeit ihr Geld zurückfordern, aber die Bank kann ihre Kredite nicht fällig stellen, zumindest nicht schnell. Das funktioniert nur, weil die meisten Menschen ihre Guthaben die meiste Zeit über auf dem Konto lassen. Eine loyale, diversifizierte Einlegerbasis ist ebenfalls hilfreich.Dies scheint ein Problem für die SVB gewesen zu sein. Die meisten Einlagen stammten von einer relativ kleinen Gruppe von Risikokapitalfirmen, die den von ihnen finanzierten Start-up-Unternehmen "empfahlen", Bargeld bei der SVB zu halten. Als diese kleine Gruppe von Unternehmen beschloss, die SVB zu verlassen, hatte die SVB nicht die Liquidität, um sie alle zu bezahlen.Was SVB hatte, war ein Haufen längerfristiger Staatsanleihen und Hypothekenanleihen, die sie gekauft hatte, als die Einlagen 2020-2021 in die Höhe schnellten, bevor die Fed Anfang 2022 die Zinsen anhob. Wenn die Zinssätze steigen, sinkt der Marktwert von Anleihen. Das ist kein Problem, wenn man die Anleihen bis zur Fälligkeit hält. Es kann aber zu einem großen Problem werden, wenn Sie verkaufen müssen.Ich will hier nicht auf die Komplexität der Bankbuchhaltung eingehen, sondern nur sagen, dass die höheren Zinsen die SVB in eine schwierige Lage gebracht haben, die durch den Rückgang der Einlagen in den letzten Wochen noch verschärft wurde. Als sich der Mini-Bank-Run letzte Woche verschärfte, wurde klar, dass die SVB nicht mehr handlungsfähig war. Die FDIC musste einspringen.Ich habe die Fed für ihre Rettungsaktionen für Banken in der Krise von 2008 sehr kritisiert. Der Fairness halber muss ich darauf hinweisen, dass sie es dieses Mal richtig gemacht haben. Auch wenn Sie vielleicht kein Fan der SVB-Kunden (Tech-Startups) sind, so sind sie doch wichtig für die US-Wirtschaft. Wir brauchen sie. Um dieses Wort zu verwenden: Sie sind systemrelevant. Die FDIC hat den Kunden der SVB vollen Zugang zu ihren Einlagen gewährt, so dass sie ihre Rechnungen bezahlen konnten und das Leben weiterging. Das war angemessen, und im Gegensatz zu 2008 wurden die Aktionäre entschädigt und die Führungskräfte der Bank entlassen. Wenn man sich so verhält, sollte man entlassen werden.Offen gesagt würde ich das Gleiche über die Fed-Regulierungsbehörden und ihre lächerlichen Stresstests sagen. Es fällt mir ehrlich gesagt schwer zu glauben, dass sie einfach so blind sein können (oder wählen Sie ein anderes Dutzend abwertender Worte). Joseph R. Mason und Kris James Mitchener schrieben am Mittwoch einen kurzen (und leider übersehenen) Artikel für das WSJ. Für mich ist dies der Kern des regulatorischen Versagens. Ich zitiere:"Selbst wenn mittelgroße Banken der gleichen Prüfung unterzogen worden wären wie große Banken, ist nicht klar, ob ein Stresstest zu Veränderungen geführt hätte, die einen Zusammenbruch verhindert hätten. Warum? Weil die Tests die falschen Fragen stellten. Sie umfassten nicht die Szenarien, die letztlich zum Untergang der SVB führten - große und schnelle Zinserhöhungen.In ihren Stresstestszenarien vom Februar 2022 forderte die Fed die Banken auf, ihre Risikobereitschaft über einen Dreijahreshorizont in einer hypothetischen Welt zu bewerten, in der der Zinssatz für dreimonatige Staatsanleihen nahe Null bleibt, während der Zinssatz für zehnjährige Staatsanleihen im ersten Quartal 2022 auf 0,75% sinkt und sich in den beiden folgenden Quartalen nicht ändert. Selbst im Dezember 2021 zeigte die Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen des Offenmarktausschusses der US-Notenbank jedoch, dass die Fed im Jahr 2023 wahrscheinlich doppelt so hohe Zinssätze wie 2022 anstreben würde, was weit über dem liegt, was sie für die Stresstests der Banken verwendet.Ein vernünftiger Beobachter würde erwarten, dass die politischen Ziele des FOMC in den Stresstestszenarien für 2023 verankert sind. Doch bis Februar 2023 [!!!!] hatte die Fed ihre Vorschriften noch immer nicht an ihre Geldpolitik angepasst. Während die Projektionen des FOMC vom Dezember 2022 zeigen, dass der Leitzins bis Ende 2023 5,1% erreicht, war das sehr ungünstige Szenario vom Februar 2023 fast identisch mit dem vom Februar 2022: Der Zinssatz für dreimonatige Staatsanleihen fällt bis zum dritten Quartal 2023 auf nahezu Null, während die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen bis zum zweiten Quartal auf etwa 0,5% fällt und dann im weiteren Verlauf des Szenarios allmählich auf 1,5% ansteigt.Die Annahmen des Szenarios 2023 haben keinen Bezug zur Realität. Im Februar 2023 war der Zinssatz für dreimonatige Staatsanleihen bereits auf über 4,5% gestiegen. Seit dem 10. Februar 2022 hat sich der 10-jährige Zinssatz fast verdoppelt, von etwa 2% auf fast 4%. Selbst in diesem Jahr, vom 9. Februar bis zum 10. März, ist die 10-jährige Rendite um etwa einen Viertelprozentpunkt gestiegen."Sprechen die Bankaufsichtsbeamten der Fed nicht wenigstens mit ihren geldpolitischen Brüdern oder lesen sie, was diese tun? Die Zinsen steigen schon seit einem Jahr! Die Führungskräfte der Aufsichtsbehörden, die dies irgendwie übersehen haben, sollten aufgefordert werden, ihren Lebenslauf aufzupolieren und sich andere Weiden zu suchen.Die Ausrede, dass die Zinssätze in der Vergangenheit während einer Rezession gesunken sind und dies das Stresstest-Szenario sein sollte, ist hier nicht stichhaltig. Die Verabschiedung weiterer Vorschriften und Gesetze hilft nicht, wenn die Regulierungsbehörden inkompetent sind. Es gab mehr als genug Gesetze, die dies hätten verhindern können. Im Ernst: Die Entlassung der Führungskräfte der gescheiterten Banken ist nur ein Anfang, um aufzuräumen.