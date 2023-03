Digitale Zentralbankwährungen werden zur Verhaltensmanipulation eingesetzt  Jim Bianco

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Jim Bianco über aktuelle Themen der Wirtschaft und der Geldpolitik.Laut dem Gründer und Präsident von Bianco Research wird die Inflationsbekämpfungsstrategie der Zentralbank schwere Zeiten für die Wirtschaft nach sich ziehen: "Es muss keine weitere Analyse mehr durchgeführt werden. Das ist zu viel. Das ist ein gigantischer Anstieg der Zinssätze, und das wird einen gigantischen Abschwung an den Märkten verursachen. [...] Dies ist jetzt eine grundlegend andere Wirtschaft, und es wird keine Rückkehr zu einer Welt wie 2019 geben."Bianco ist weiterhin der Meinung, dass allgemein akzeptiert werden müsse, dass die Inflation außer Kontrolle geraten ist, bevor sinnvolle Fortschritte bei der Sanierung der Wirtschaft gemacht werden können: "Die Inflation wird so lange hoch bleiben, bis wir das erkennen. Wir müssen die Wirtschaft neu ausrichten und umstrukturieren, und statt das zu tun, führen wir lieber eine Debatte darüber, ob sie sich tatsächlich verändert hat."Er warnt Anleger zudem vor den Risiken, die mit dem Besitz von digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs) verbunden sind. Regierungen würden auf der ganzen Welt versuchen, in die Kryptomärkte einzugreifen. "Ich denke, CBDCs kommen schneller, als wir denken, und ich denke, sie sind wahrscheinlich die schlechteste Idee, die wir im Finanzwesen haben... [CBDCs] sind keine Weiterentwicklung des Finanzwesens. Sie sind nur ein Werkzeug des Verhaltensstaates, das dazu verwendet wird, das Verhalten der Menschen zu manipulieren," so Bianco.Redaktion GoldSeiten.de