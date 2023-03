Anleger nutzen Investment in Edelmetalle als Versicherung gegen die Bankenkrise  Edelmetall-Update von Tom Cloud

In Toms jüngstem Edelmetall-Update erklärt er, warum Edelmetalle die beste Form der Versicherung während einer massiven Banken- und Finanzkrise sind. Das große Positive an einer Goldversicherung ist, dass man, wenn man sie nicht in Anspruch nimmt, immer noch den größten Teil (oder manchmal sogar mehr) des Wertes seiner Prämie zurückbehält.Während Tom erörtert, warum Gold die beste Versicherung gegen eine Banken- oder Währungskrise ist, glaube ich, dass Silber in Zukunft Gold übertreffen wird. Aber das wird noch einige Zeit dauern. Tom erzählt zudem einige Geschichten über seine Kunden und warum es wichtig ist, Edelmetalle zu besitzen.© Steve St. Angelo(SRSrocco)Dieser Artikel wurde am 20. März 2023 auf www.srsroccoreport.com veröffentlicht und in Teilen exklusiv für GoldSeiten übersetzt.