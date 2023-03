Trump Chaos, Irres aus Polen & Fake Metall

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH), von vielen Ländern nicht anerkannt, erläßt gegen den russischen Präsidenten Putin einen Haftbefehl. Viele Gelegenheiten, z.B. gegen US-Präsidenten, ließ er verstreichen. In den USA soll heute ex Präsident Trump aufgrund zweifelhafter Aussagen festgenommen werden. Er ruft zum Widerstand auf und es werden Vorbereitungen für Unruhen getroffen. Wem nützt es?Der polnische Botschafter in Paris wird mit Aussagen zitiert, eine Niederlage der Ukraine würde zum Kriegseintritt der NATO gegen Rußland führen. Das wäre der 3. Weltkrieg. Darauf scheint sich die NATO auch vorzubereiten, denn sie will 300.000 Soldaten an die Grenzen Rußlands verschieben.Am Rohstoffmarkt kommt die LME wieder ins Gerede, wo man erneut Unregelmäßigkeiten beim Nickel festgestellt hat. Laut GoldTelegraph sollen die Nickel-Kontrakte, die nicht korrekt gedeckt waren, JP Morgan gehört haben.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)