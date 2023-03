Platin - Die nächsten Tage entscheiden über den weiteren Kurs

Nach der teils dynamischen Abwärtsbewegung von einem Hoch am Widerstand bei 1.103 USD bis an die Unterstützung bei 908 USD, konnte der Platinkurs im Februar einen bullischen Doppelboden ausbilden. Ihm folgte ein volatiler Anstieg, der auch über die kurzfristige Abwärtstrendlinie und die Hürde bei 988 USD führte. Den zuletzt ermittelten Kurszielbereich bei 1.004 USD konnte der Wert allerdings noch nicht überwinden. Seither läuft Platin in einer dreiecksförmigen Konsolidierung seitwärts.Die Schwäche nach dem Anstieg auf 1.004 USD und das temporäre Unterschreiten der früheren Abwärtstrendlinie haben aufgezeigt, dass es für die Bullen wie erwartet schwer werden dürfte, die 1.004-USD-Marke zu überwinden. Sollte es ihnen dennoch gelingen, stünde ein Anstieg bis 1.032 USD auf dem Plan. Sollte Platin die Marke überschreiten, könnte sich der Anstieg aber dynamisieren und schnell bis 1.050 und 1.066 USD führen.Wird das Dreieck dagegen nach unten aufgelöst und die 965-USD-Marke also erneut unterschritten, dürfte sich eine Korrektur bis 929 – 938 USD anschließen und dort ein weiterer Aufwärtsimpuls starten. Die Chance auf einen neuen Aufwärtstrend wäre damit aber deutlich zurückgegangen und schon ein Anstieg bis 1.004 USD als Erfolg zu werten. Darunter würde nicht nur die Gefahr eines Test von 908 USD steigen, sondern auch die eines Rückfalls auf 865 USD.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)