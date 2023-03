Die Geldhierarchie und das Argument für 8.000 Dollar Gold

Innerhalb der Geldhierarchie ist Gold dem Fiatgeld überlegen. Aus historischer Sicht waren die vergangenen Jahrzehnte vom Vertrauen in Fiatgeld geprägt, wobei Fiatgeld den Löwenanteil der weltweiten internationalen Reserven ausmachte. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine (und damit auch zwischen West und Ost), die Inflation und die Solvenzrisiken kehren diesen Trend um. Ein langfristiges Goldbewertungsmodell, das davon ausgeht, dass Gold den Großteil der internationalen Reserven ausmachen wird, deutet darauf hin, dass der Goldpreis in den kommenden zehn Jahren die Marke von 8.000 Dollar überschreiten wird.Die Lektüre der Analysen von Zoltan Pozsar führte mich einige Jahre lang dazu, Bücher zu lesen und Vorlesungen seines intellektuellen Mentors Perry Mehrling, Professor für Internationale Politische Volkswirtschaftslehre, zu verfolgen. Nach Mehrling gibt es eine natürliche Hierarchie des Geldes, die man sich als Pyramide vorstellen kann.An der Spitze der Pyramide steht das ultimative Geld, das knapp ist, allgemein akzeptiert wird und kein Gegenparteirisiko birgt, weil es niemandes Verbindlichkeit ist: Gold. Unterhalb von Gold befinden sich nationale Währungen, die von Zentralbanken ausgegeben werden. Dann folgen Einlagen, die von Geschäftsbanken geschaffen werden. Wertpapiere, wie Anleihen und Aktien, stehen ganz unten.Da alles, was unterhalb von Gold liegt, aus dem Nichts geschaffen werden kann, lässt sich die Basis der Pyramide leicht verbreitern. Während des gesamten Konjunkturzyklus werden die Bilanzen (Aktiva und Passiva) ausgeweitet - es werden Kredite geschaffen - was zu einem Wirtschaftsboom führt. Während einer Rezession schrumpfen die Bilanzen, und die Form der Pyramide wird neu gestaltet.Horizontal dreht sich bei der Pyramide alles um Quantität und Hebelwirkung. Vertikal geht es bei der Pyramide um Qualität: je höher, desto besser die Qualität des Geldes. Von Mehrling: In einem Boom beginnt der Kredit wie Geld auszusehen. Kreditformen werden viel liquider, sie werden viel besser nutzbar, um damit Zahlungen zu leisten. Und in einer Schrumpfungsphase stellt man fest, dass das, was man hat, kein Geld ist, sondern eigentlich ein Kredit. Bei einer Schrumpfung stellt man fest, dass Gold und Währung nicht dasselbe sind. Dass Gold besser ist. Man findet heraus, dass Einlagen und Geld nicht dasselbe sind. Dass die Währung besser ist.Nun meine Interpretation...Was in den vergangenen Jahrzehnten nach der Abschaffung des Goldstandards im Jahr 1971 geschah, ist eine massive Zunahme des Angebots an Papiergeld, Krediten und Wertpapieren. Die Pyramide ist aus der Form geraten, mit einer winzigen Spitze und einem fetten Schuldenbauch. Die globale Verschuldung im Verhältnis zum BIP ist nahe ihrem Allzeithoch, das im Jahr 2020 erreicht wurde.Die politischen Entscheidungsträger werden nicht zulassen, dass die Schulden ausfallen - eine Schrumpfung der Kredite -, weil das globale Finanzsystem zu groß und verflochten geworden ist. Ein Ausfall zu viel könnte die Stabilität des gesamten Systems gefährden. Die einzige Möglichkeit, die Form der Pyramide wiederherzustellen, besteht in einem Anstieg des Goldpreises.In einem früheren Artikel haben wir die Beziehung zwischen dem Goldpreis und den Aktien in den letzten hundert Jahren erörtert. Es handelt sich dabei um eine Dynamik zwischen der Spitze der Pyramide und dem unteren Ende. Wir kamen zu dem Schluss, dass der derzeitige Rückgang der Aktienmarktkapitalisierung im Verhältnis zum BIP ein Zeichen für einen neuen Goldbullenmarkt ist.Im heutigen Artikel werden wir Mehrlings Geldhierarchie verwenden und die Beziehung zwischen nationalen Währungen und Gold untersuchen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wohin sich der Goldpreis entwickelt. Die Zentralbanken haben seit 2008 so viel "Geld" geschaffen, dass aus wirtschaftlicher Sicht die Beziehung zu Bankeinlagen geschwächt ist. Die Messung des Wertes der offiziellen Goldreserven im Vergleich zur Geldbasis (Zentralbankgeld) reicht nicht aus, um den künftigen Goldpreis vorherzusagen.