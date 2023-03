Wyloo Consolidated Investments: On-market-Übernahmeangebot für Mincor Resources

Wyloo Consolidated Investments Pty Ltd. (Wyloo Consolidated), eine Tochtergesellschaft von Wyloo Metals Pty Ltd, hat gestern ein Übernahmeangebot für alle Aktien von Mincor Resources angekündigt, die sich nicht im Besitz von Wyloo Consolidated, Wyloo Metals oder Tattarang Pty Ltd. (zusammenfassend die Wyloo-Gruppe) befinden.Die Wyloo-Gruppe ist mit einem Anteil von 19,9% der voll eingezahlten Aktien von Mincor der größte Aktionär von Mincor.Der Angebotspreis von 1,40 $ in bar pro Aktie bedeutet für Mincor einen Eigenkapitalwert von ca. 760 Mio. AUD auf vollständig verwässerter Basis und stellt einen Aufschlag von 35% auf den Schlusskurs der Mincor-Aktien am 20. März 2023 dar.© Redaktion MinenPortal.de