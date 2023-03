Will Rhind: Angst lässt Gold steigen, Vertrauen in System schwindet

Charlotte McLeod sprach für The Investing News Network kürzlich mit Will Rhind über die Geldpolitik der US-Notenbank und die Rolle von Gold bei der Vermögenssicherung.Auf die Frage, ob die aggressiven Zinserhöhungen der Federal Reserve den Markt geschädigt haben, hat der CEO von GraniteShares eine eindeutige Antwort: "Die kurze Antwort lautet: Ja, absolut. Bank-Runs sind etwas, das man wirklich nicht oft sieht, und wenn man eine Situation hat, in der es nicht nur zu Bank-Runs, sondern zu Bankzusammenbrüchen kommt, ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass etwas kaputt ist." Rhind bezieht sich dabei auf den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank sowie auf die geplante Übernahme der Credit Suisse durch die UBS.Diese jüngsten und andere damit zusammenhängende Ereignisse haben zu Turbulenzen geführt und den Goldpreis steigen lassen. "Wir können über den Dollar sprechen, wir können über die Realzinsen sprechen und wir können über all diese anderen Faktoren sprechen, die den Goldpreis beeinflussen. Sie alle sind wichtig und beeinflussen den Goldpreis auf lange Sicht", so Rhind. "Aber es gibt nichts, was den Goldpreis mehr beeinflusst als Angst, und was wir diese Woche gesehen haben, ist Angst. Das bedeutet, dass die Menschen Gold kauften und aggressiv nach Absicherungen suchten, um in diesem besonderen Umfeld Kapital zu erhalten und zu schützen. Unter diesen Umständen ist das für mich die wichtigste Rolle, die Gold hat. Es ist eine Absicherung, es ist ein Vermögenswert höchster Qualität ohne Kredit- oder Kontrahentenrisiko. Gold wird sich Ihnen gegenüber nicht wie die Silicon Valley Bank verhalten, und das darf man nicht vergessen."© Redaktion GoldSeiten.de