Wann werden Goldaktien & Silber eine überragende Performance hinlegen?

Goldbergbauaktien und Silber gehören zu den riskanteren Bestandteilen des Edelmetallsektors. Allgemeines Kapital bevorzugt immer zuerst Gold, bevor Bergbauunternehmen und Silber überhaupt in Betracht gezogen werden. Die Goldaktien und Silber haben sich so viel schlechter als Gold entwickelt, da sich das gelbe Edelmetall seit 2011 in einem sekulären Bärenmarkt befindet.Denken Sie an die Zahlen einer durchschnittlichen Goldmine von vor 12 Jahren und vergleichen sie diese mit heute. Der Umsatz ist derselbe, doch die Produktionskosten sind deutlich höher. Silber entwickelte sich schlechter als Gold, und das deutlich, aufgrund von wirtschaftlichen Gründen. Silber übertrifft Gold in Zeiten der zunehmenden Inflation und wachsender Inflationserwartungen. Der sekuläre Goldbärenmarkt ist während der Disinflation aufgetreten.Die guten Neuigkeiten für Silber und Goldaktien sind, dass Gold dabei ist, einen neuen sekulären Bullenmarkt zu beginnen, also werden sich Silber und Goldaktien in den kommenden Jahren überragend entwickeln. Lassen Sie mich jedoch genauer darauf eingehen, wie und wann diese Performance auftreten könnte. Betrachten wir die vorherigen Gold-Breakouts und wie sich Silber und Goldaktien entwickelten.Zuerst werfen wir einen Blick auf die Zeitspanne von 2018 bis 2020 und den Gold-Breakout im Jahr 2019. Silber begann sich einen Monat nach dem 2019-Breakout besser als Gold zu entwickeln, einige Wochen nach dem zweiten Gold-Breakout im Juni 2019. Das graue Edelmetall übertraf Gold dramatisch, nachdem es über seinen wichtigen Widerstand nahe 19 Dollar im Juli 2019 ausbrach.Nun plotten wir die Edelmetalle im Zeitraum von 2008 bis 2011. Silber begann das gelbe Edelmetall zwei Monate nach dem Tief im Oktober 2008 zu übertreffen. Doch die überragende Silberperformance beschleunigte sich erst in der zweiten Hälfte 2010, als es den Widerstand bei 20 Dollar durchbrach.Ende der 1970er Jahre begann Silber Gold Ende 1978 zu übertreffen, nachdem das gelbe Edelmetall sein 1974-Hoch erfolgreich getestet hatte. Die überragende Silberperformance begann einige Monate nachdem es über sein eigenes 1974-Hoch ausgebrochen war.Nun zu den Goldaktien. Das Verhältnis zwischen GDX und Gold tendiert entlang des GDX (während eines zyklischen Bullenmarktes), solange nicht das Ende einer mehrjährigen Entwicklung bevorsteht (wie 2007 und 2011). Wenn Gold über 2.100 Dollar ausbricht und 3.000 Dollar innerhalb von 12 bis 18 Monaten erreicht, würde die Margins der Bergbauunternehmen explodieren. In anderen Worten: Warten Sie auf überragende Performance der Bergbauunternehmen und suchen Sie sich Juniors aus, während sich Gold von 2.000 Dollar auf 2.400 Dollar und höher bewegt.Silber steht deutlichem Monats- und Quartalswiderstand bei 26 bis 28 Dollar gegenüber. Die Geschichte zeigt, dass Silber Gold übertrifft, nachdem das gelbe Edelmetall ausgebrochen ist, doch auch nachdem Silber einen wichtigen Widerstand durchbrochen hat. Gold wird die 2.100 Dollar durchbrechen, bevor Silber den Bereich von 26 bis 28 Dollar übersteigt. Gold wird das graue Edelmetall anfänglich nach oben ziehen, wird Gold jedoch deutlich übertreffen, während es sich auf seinen Breakout über 26 bis 28 Dollar vorbereitet.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 22. März 2023 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.