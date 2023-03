Geldpolitischer Wahnsinn - Endspiel

Seit über zwölf Jahren schreiben wir bei TF Metals Report über "Das Ende des großen keynesianischen Experiments". Die jüngsten Ereignisse haben uns näher an diesen monetären Endpunkt gebracht. All dies ist ein bisschen wie die so genannte "Weltuntergangsuhr", die jedes Mal vorwärts tickt, wenn sich Frieden und Wohlstand in der Welt erheblich verschlechtern. Während wir beten können, dass die Weltuntergangsuhr niemals Mitternacht erreicht, bewegen sich unsere wirtschaftliche Weltuntergangsuhr und das Ende des großen keynesianischen Experiments unaufhaltsam auf Mitternacht zu, und sie werden es erreichen. Es ist nur eine Frage der Zeit.Die jüngsten Ereignisse haben die Uhr deutlich vorwärts bewegt. In ihrem vergeblichen Versuch, die von ihr verursachte zügellose Preisinflation einzudämmen, hat die Fed in den letzten 18 Monaten die Zinssätze in einem noch nie dagewesenen Tempo erhöht. Für eine Institution, die alle ihre geldpolitischen Maßnahmen auf wirtschaftliche Modelle stützt, ist die planlose Verfolgung dieses Zinserhöhungsplans der Gipfel der wirtschaftlichen Verantwortungslosigkeit. Die Auswirkungen sind nun im gesamten globalen Bankensektor zu spüren, und bald werden alle Zentralbanken gezwungen sein, ihre Zinserhöhungsprogramme zu stoppen und zurückzunehmen.Was allen klar sein sollte, ist, dass die einzige "Lösung", die die Zentralbanken bieten können, mehr Liquidität ist, was bedeutet, dass sie mehr Fiatwährung drucken. Dies wird, wie bei allen früheren Fiatwährungsregimen, wie z.B. in Weimar, letztendlich in einer Katastrophe enden... dem finanzielle Weltuntergang. Ihr einziger finanzieller Schutz gegen diesen monetären Wahnsinn besteht in physischen Edelmetallen. Es spielt keine Rolle, ob Sie, wie ich, diese Ereignisse schon vor zehn Jahren erwartet haben und seitdem physische Metalle besitzen. Die weltweite Verschuldung ist in den letzten zehn Jahren erheblich gestiegen. Ich hoffe, dass auch Ihr Metallbestand erheblich gewachsen ist.Es ist jedoch noch nicht zu spät, sich auf diese finanziellen Eventualitäten vorzubereiten. Selbst wenn Sie noch keine einzige Unze physischen Goldes oder Silbers besitzen, ist es immer noch Zeit, welche zu erwerben. Die Sekunden ticken zwar schon, aber es ist noch nicht Mitternacht. Sehen Sie es einmal so. Wie bei allen Krisen wollen Sie nicht derjenige sein, der am Ende der Schlange steht und hofft, das Nötigste zu bekommen, bevor der Vorrat verschwindet. Die Ereignisse in den ersten Tagen der COVID-Krise haben uns dies anschaulich vor Augen geführt.Abschließend möchte ich sagen, dass es jetzt an der Zeit ist, sich vorzubereiten. Die Warnzeichen sind alle vorhanden, und die Uhr tickt bis zur finanziellen Mitternacht. Jahrhunderte der Geschichte haben uns gelehrt, dass physische Edelmetalle Ihr einziger sicherer Hafen in finanziellen Stürmen sind. Erwägen Sie den Erwerb von Edelmetallen, bevor es zu spät ist.© Craig HemkeTF Metals ReportDer Artikel wurde am 22. März 2023 auf www.sprottmoney.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.