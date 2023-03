Recharge Resources: Bohrungen auf Brussels Creek sind im Gange und 1. Bohrloch wurde abgeschlossen

Vancouver, 23. März 2023 - Recharge Resources Ltd. (Recharge oder das Unternehmen) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL50: Frankfurt) gab heute bekannt, dass das vollständig finanzierte Winterbohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kupfer-Palladium-Projekt Brussels Creek in Kamloops in der kanadischen Provinz British Columbia angelaufen ist.Das erste Bohrloch wurde bis zur Zieltiefe niedergebracht und abgeschlossen. Insgesamt wurden 52 Proben händisch entnommen, mit Metall-Dyno-Etiketten versehen und persönlich an die Einrichtung von ALS Lab geliefert. Der gesamte Kern wurde bis zur Lieferung an das Labor unter Verschluss gehalten. Das Bohrgerät wird nun an den Standort des zweiten Bohrlochs verlegt.Paradigm Drilling hatte vor Beginn der Bohrarbeiten ein auf einem Kufengestell montiertes Bohrgerät des Modells Boyles 25 zum Bereitstellungsbereich in der Nähe des Konzessionsgebiets Brussels Creek geliefert. Insgesamt sollen 3 NQ-Kernbohrlöcher über 900 Meter niedergebracht werden, und zwar mit Bohrkragenwinkeln von -50 bis -90 Grad. Die Bohrlochtiefen werden nicht mehr als 350 Meter betragen.Ziel des 900 Bohrmeter umfassenden Bohrprogramms (NQ-Durchmesser) ist es zu sondieren, ob hier Potenzial für eine ähnliche Kupfer-Gold-Mineralisierung wie in der benachbarten Mine New Afton (Betreiber: New Gold Inc., NGD.V, Marktkapitalisierung 1,11 Mrd. Dollar) besteht. Die Mine New Afton befindet sich auf dem Gelände der historischen Tagebaumine Afton, die von 1977 bis 1997 in Betrieb war. Der aktuelle Förderbetrieb und die Konzentrationsanlage gingen im Juli 2012 in Produktion. Der Förderbetrieb erfolgt nach der Block Caving-Methode. Im Jahr 2021 wurden aus der Mine 52.542 Unzen Gold und 61.700.000 Pfund Kupfer gefördert.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69784/Recharge03-23-23Brussels_DE_Procm.001.pngAbbildung 1. Standorte der geplanten Bohrungen bei Brussels Creekhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69784/Recharge03-23-23Brussels_DE_Procm.002.pngAbbildung 2. Interpretation der porphyrischen Alteration auf Grundlage der Hyperspektraluntersuchunghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69784/Recharge03-23-23Brussels_DE_Procm.003.jpegAbbildung 3. Bohrgerät vor Ort bei Brussels Creekhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69784/Recharge03-23-23Brussels_DE_Procm.004.jpegAbbildung 4. Bohrgerät vor Ort bei Brussels CreekCEO David Greenway sagt zusammenfassend: Recharge macht an allen Fronten Fortschritte; die Bohrungen auf dem Kupfer-Palladium-Gold-Projekt Brussels Creek sind nun im Gange und das erste Bohrloch wurde abgeschlossen, in dem wohl eine Mineralisierung festgestellt wurde. Beim Lithiumsoleprojekt Pocitos stehen Bohrungen an, und für das Lithiumprojekt Georgia Lake wurde nun ein für das Frühjahr geplantes Erkundungsprogramm genehmigt.Wir danken Herrn Shearer und all jenen, die am Konsultations- und Bohrplanungsprozess beteiligt waren. Recharge ist einer nachhaltigen Explorations- und Bergbaupraxis verpflichtet. Dies ist eine entscheidende Phase für das Projekt Brussels Creek in British Columbia, nachdem das Bohrprogramm nun angelaufen ist.Das Konzessionsgebiet BC befindet sich im Frühstadium der Exploration und liegt rund 24 Kilometer westlich von Kamloops sowie direkt neben New Golds Mine New Afton. Es besteht aus 17 Claims (66 Zellen) von 1.350,43 Hektar. Die geologische Beschaffenheit des Konzessionsgebiets ähnelt stark der von New Afton, einer kieselsäure-saturierten, alkalischen Porphyr-Lagerstätte, sowie auch den Lagerstätten Highland Valley, Mount Polly, Kemess und Galore Creek. Bei kürzlich getätigten Felderkundungen fiel ein stark mineralisierter Quarz-Feldspat-Porphyrkörper auf, der in die Vulkangesteine der darüber liegenden Nicola-Gruppe intrudiert. Historische Probenahmen und Kartierung des Konzessionsgebiets in den Jahren 1983 und 1984 ergaben eine mächtige anomale Zone (200 Meter mal 400 Meter) mit Goldwerten von bis zu 3,5 Gramm pro Tonne. Stichproben aus dem Konzessionsgebiet im Jahre 2019 umfassten Werte von 10,1 g/t Au (mit 0,7 g/t Palladium) und 11,5 g/t Au.Website zu Brussels Creek: https://recharge-resources.com/projects/brussels-creek/Das Management von Recharge weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Grundstücken in der Nähe von Recharge nicht unbedingt auf das Vorhandensein von Mineralisierungen auf den Grundstücken des Unternehmens schließen lassen.Johan T Shearer, P. Johan T Shearer, P. Geo., Consulting Geologist, ist der qualifizierte Sachverständige gemäß NI 43-101, der für den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung verantwortlich ist, und erklärt sich mit der Veröffentlichung einverstanden.Im Einklang mit dem von den Aktionären genehmigten RSU-Plan des Unternehmens hat das Unternehmen insgesamt 2.375.000 Restricted Share Units (RSUs) an berechtigte Personen des Unternehmens gewährt.Recharge Resources ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration, Erschließung und Förderung von hochwertigen Batteriemetallen konzentriert, um daraus umweltfreundliche, erneuerbare Energie zu erzeugen und so den Anforderungen des Wachstumsmarktes für Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge gerecht zu werden. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile Recharge daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und beruhen auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich von Recharges Ergebnisse der Exploration oder Überprüfung von Konzessionsgebieten, die Recharge erwirbt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und Recharge übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. 