Russische Goldreserven um 1 Mio. Unzen gestiegen

Wie interfax berichtet, hat die russische Zentralbank die Offenlegung des Goldanteils in ihren internationalen Reserven wieder aufgenommen. Nach Angaben der Zentralbank beliefen sich diese Anfang März auf 74,9 Mio. Unzen (2.330 Tonnen) im Wert von 135,6 Mrd. US-Dollar.Zuletzt hatte die russische Notenbank diese Angaben vor gut einem Jahr veröffentlicht, Anfang Februar 2022. Damals belief sich das Volumen der Goldreserven auf 73,9 Millionen Unzen. In den vergangenen 13 Monaten sind sie demnach um 1 Mio. Unzen oder etwa 31 Tonnen gestiegen.Von 2014 bis 2019 hatte die russische Zentralbank aktiv Gold gekauft und war dabei führend unter den Zentralbanken weltweit. Im Frühjahr 2020 kündigte sie jedoch an, den Kauf des Edelmetalls auszusetzen, seither ist die Goldmenge in den Reserven nur noch unwesentlich angestiegen.© Redaktion GoldSeiten.de