George R. Burns: Wenn die Inflation zurückgeht, steigt Gold

Ernest Hoffman sprach für Kitco News während der diesjährigen PDAC in Toronto mit George R. Burns über die Geldpolitik und die Entwicklung der Goldpreise.Der Präsident und CEO von Eldorado Gold ist der Meinung, dass die Goldpreise anziehen werden, wenn die Inflation zurückgeht: "Es ist schwierig, genau vorherzusagen, wie und wann der Markt reagieren wird. Wir werden sehen, dass Gold die 2.000-Dollar-Marke durchbricht, und wenn ich raten sollte, dann wahrscheinlich, wenn die Inflationsängste nachlassen und einige dieser anderen Katalysatoren zum Tragen kommen."Burns glaubt, dass die Anwendung der Blockchain-Technologie auf dem physischen Goldmarkt ein bedeutender Wachstumstreiber sein wird. "Ich glaube an das 24/7 Gold des World Gold Councils, wo wir daran arbeiten, die Transparenz rund um Gold so weit zu erhöhen, dass man Gold über ein Handy kaufen kann, ähnlich wie Bitcoin, aber mit Goldmetall unterlegt", so der Experte. "Wir arbeiten daran, dass wir in der Lage sind, das Gold zurückzuverfolgen und zu kontrollieren, von uns als Minenbetreiber, die das Gold fördern, über die Schmelzereien und Raffinerien bis hin zu den Verbrauchern von Gold."Dies würde den Käufern die Gewissheit geben, dass ihr Gold auf sichere, umweltfreundliche und sozialverträgliche Weise gewonnen wurde. "Ich denke die Einführung dessen könnte in den nächsten Jahren ein wichtiger Katalysator sein."© Redaktion GoldSeiten.de