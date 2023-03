Matthew Piepenburg Interview: Fiat End Game - CBDC oder Gold?

0:00 Intro

0:55 Profitieren jetzt die Großbanken von der Krise?

1:30 Zinserhöhungen schaden allen Banken wegen Anleiheverlusten

3:20 US Banken haben schon 2 Billionen Dollar verloren

5:20 Der Vertrauensverlust ist nicht zu reparieren

5:45 Panik-Rettung der Credit Suisse um jeden Preis

7:20 195 Billionen Dollar Derivate-Nominalwert der vier großen US Banken

9:35 Banken werden von vielen Seiten in die Zange genommen

11:10 CBDC als Lösung von Zentralbanken, die die Krise verursacht haben?

13:30 CBDC Feldversuche laufen schon und werden abgelehnt

15:00 Bricht das weltweite Finanzsystem zusammen, besteht Gefahr durch "einfache" Lösungen

15:50 Die Bankenkrise scheint das Ende der "Straffung" einzuleiten, FED Bilanz wächst wieder!

16:55 Mehr Gelddrucken wird erzwungen, gut für Gold

17:20 Ohne Gold wird es keine neue vertrauenswürdige Währung geben

19:20 Korrekturen bei den Edelmetallen nutzen!

Die Bankenkrise hält die Finanzwelt in Atem. Die Hoffnung, daß sie sich nur auf kleinere Banken auswirkt, dürfte sich als trügerisch erweisen. Mit der Credit Suisse hat es eine Großbank schon getroffen, die in Panik gerettet werden mußte. Zinsänderungs-, Konjunktur und geopolitische Risiken werden die Banken weiter belasten und erneutes QE erzwingen. Kommt ein "Reset", werden CBDC´s als Lösung von denen präsentiert werden, die für die Probleme verantwortlich sind.Schon heute werden in mehreren Ländern Versuche mit CBDC´s unternommen, die bisher aber von den Menschen abgelehnt wurden. Man kann davon ausgehen, daß im Zuge des Finanz-Zusammenbruchs weitere Versuche unternommen werden. Gold profitiert von dieser Lage und in den USA wächst die FED-Bilanz erneut stark. Nach dem Finanz-Kollaps wird es darum gehen, Vertrauen wiederherzustellen. CBDC oder Gold? Jeder Bürger ist gefragt.Vermögenserhalt jetzt: goldswitzerland.com © Jan KneistM & M Consult UG (hb)