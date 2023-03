Palladium - Eine harte Nuss

In den letzten Wochen war der Palladium-Preis einerseits in einer dynamischen Abwärtsbewegung an die Supportzone eingebrochen und hatte damit die Chance auf eine Bodenbildung bei 1.531 USD zunichte gemacht. Andererseits gelang es den Bullen allerdings, den Abwärtsdruck schrittweise abzubauen und eine Seitwärtsbewegung im Bereich des Tiefs aus dem August 2019 einzuleiten. Ein erster Ausbruchsversuch aus der Range scheiterte Mitte März. Doch aktuell schicken sich die Bullen an, die nächste Erholungsphase zu starten.Für ein bullisches Signal braucht es auch weiterhin den Anstieg über den Widerstand bei 1.485 USD. Dieser würde eine Kaufwelle bis an die zentrale Hürde bei 1.531 USD nach sich ziehen. Darüber wäre ein Kaufsignal aktiv und Zugewinne bis 1.700 USD möglich. Abgaben an die 1.383-USD-Marke würden die Bullen dagegen in Bedrängnis bringen. Dort sollte eine weitere Erholungsbewegung einsetzen.Denn darunter könnte die Verkäuferseite einen Abverkauf bis 1.343 USD und darunter bereits bis an die nächste Unterstützung bei 1.268 USD einleiten.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)