Der Marsch zu neuen Höchstständen

Die Woche, die mit den Feierlichkeiten zum St. Patrick's Day auf der ganzen Welt endete, wird lange als die Woche in Erinnerung bleiben, in der die Anleger auf der ganzen Welt endlich den Schrecken des Gegenparteirisikos und der Bail-in-Konfiszierung kennenlernten. Zum unendlichen Leidwesen der Wall-Street-Spindoktoren berichteten sogar die gewöhnlich selbstgefälligen und stets gehorsamen Mainstream-Medien darüber, was bei der Silicon Valley Bank und der Signature Bank wirklich geschah, im Gegensatz zu dem Geschwätz, das uns über "Missmanagement", "fehlende Risikokontrollen" und "übermäßige Überkonzentration" eingetrichtert wurde.Der unsterbliche Richard Russell forderte seine Abonnenten immer dazu auf, "dem Geld zu folgen", wenn ein Ereignis aus heiterem Himmel auftauchte und die Anleger schockierte, wie z. B. das Verschwinden einer prominenten Persönlichkeit oder der Zusammenbruch eines Unternehmens (z. B. einer Bank), und im Falle all dieser plötzlichen und unerklärlichen Bank-Runs muss man sich fragen: "Wer hat profitiert?" Dabei geht es nicht so sehr um die Insolvenzen, sondern vielmehr um die massiven Einlagen, die in die Sicherheit der größeren "Zu groß, um zu scheitern"-Geldhäuser geflüchtet sind, die möglicherweise die Quelle der Gerüchte waren, die zu der Panik führten, die den katastrophalen Rückgang der Einlagen bei den beiden gescheiterten Banken verursachte.Dann, gerade als sich die Wall Street an den Gedanken einer geänderten Einlagensicherung und einer Unterstützung der kleineren Regionalbanken durch die Fed gewöhnt hatte, wurde die Credit Suisse, die Kronjuwelen-Investmentbank des Landes der Uhrmacherzwerge in Zürich, auf neue Tiefststände heruntergeprügelt, nachdem die saudische Nationalbank ihr gesagt hatte, sie solle "sich verkrümmeln", nachdem sie um eine "Liquiditätsspritze" (Rettungsaktion) gebeten worden war. Dies löste eine neue Runde von Panikverkäufen innerhalb der Banken der Eurozone aus und schürte das Feuer der Unsicherheit auch jenseits des großen Teichs, wobei sogar die vermeintlich schwerfälligen kanadischen Banken in das Kreuzfeuer gerieten.Das ist alles revisionistischer Hokuspokus, denn das Einzige, was wirklich zählt, ist die Frage, wie sich die Ereignisse im globalen Bankensektor auf die Geldpolitik der Zentralbanken auswirken - d. h., ob Powell aufgrund der systemischen Schocks, die in der vergangenen Woche in den Vorstandsetagen und auf den Handelsparketten in aller Welt zu spüren waren, nicht nur innehalten, sondern auch umschwenken wird. Christine Lagarde tat dies als "elitäre Lobbyarbeit" ab und erhöhte dennoch den europäischen Leitzins um 50 Basispunkte.Normalerweise schaue ich tagsüber BNN/Bloomberg wegen der Klarheit und nicht den Sender, den ich am Freitagmorgen gesehen habe (CNBC), und es dauerte nicht lange, bis ich daran erinnert wurde, warum ich aufhöre, der nicht enden wollenden Parade von Börsenspekulanten zuzuhören, die in zehnminütigen Beiträgen vorgeben, über die Entwicklung der Zinssätze, der Inflation oder der Stimmung zu "debattieren", die aber alle zu einer atemlosen Schlussfolgerung kommen - dass Aktien billig sind (!), aber nicht mehr lange.Das Schwierigste an der Analyse von Marktkorrekturen wie dieser ist, dass Ereignisse wie die der letzten Wochen in der Regel an oder in der Nähe von wichtigen Wendepunkten sowohl in der Marktrichtung als auch in der Zentralbankpolitik auftreten.So ist man beispielsweise der Meinung, dass der große Bullenmarkt, der in den 80er Jahren begann, seinen Tiefpunkt im August 1982 fand, als Paul Volcker die sprichwörtliche Kehrtwende vollzog und plötzlich den Leitzins um einen halben Prozentpunkt senkte. Und es stimmt auch, dass die Aktien innerhalb weniger Wochen von etwa 875 auf über 1.000 schnellten, doch der eigentliche Tiefpunkt fand im März 1980 statt, als die Chrysler Corporation, deren katastrophale Expansion auf den Überseemärkten während der Stagflation der 70er Jahre sie in das Fadenkreuz des Konkurses brachte, die größte Sorge bereitete. Am 10. Mai 1980 verkündete US-Finanzminister G. William Miller die Genehmigung von Kreditbürgschaften in Höhe von fast 1,5 Milliarden Dollar für den fast bankrotten Automobilhersteller.Damals handelte es sich um das größte Rettungspaket, das die US-Regierung jemals einem amerikanischen Unternehmen gewährt hat, aber was es darstellte, war das, was ich als "bahnbrechende Momente" in der Börsengeschichte bezeichne. Diese Momente markieren in der Regel die Wende zum Guten oder zum Schlechten. Ein Beispiel dafür ist die große Rally nach der Ermordung von JFK im Jahr 1963, bei der - so pervers es auch klingen mag - JFKs Vorgehen gegen Big Oil und die Drohung, die Fed aufzulösen, nicht mehr als Belastungsfaktoren für Aktien angesehen wurden, was zu der Rally führte.Im Gegensatz zu diesem Ereignis kam es im Januar 2000 zu einer scheinbar positiven Beendigung des DotCom-Wahnsinns, als der Mediengigant Time Warner und der Internet-Superstar America Online ankündigten, dass sie fusionieren würden, was sich schließlich als die schlechteste Unternehmensfusion der Geschichte herausstellte. Das überlebende Unternehmen ist heute nur noch ein Siebtel so viel wert wie die fusionierten Unternehmen im Jahr 2000.