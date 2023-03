Karora Resources Inc.: Resultate und Ausblick

Karora gestern vor Börsenstart in Kanada mit den Ergebnissen für das 4. Quartal 2022 und den Jahresendergebnissen: Link Im 4. Quartal wurden 37.309 Unzen Gold produziert und 39.900 Unzen verkauft. Die AISC lagen bei 1.100 USD und der Verkaufspreis bei 1.737 USD. Für das Gesamtjahr konnte Karora Resources mit 133.887 Unzen zu AISC von 1.171 USD überzeugen.Die Produktion ist im Vergleich zum Vorjahr um fast 19% gestiegen und die Kosten konnten in dem schwierigen Marktumfeld recht gut unter Kontrolle gehalten werden. Das Management hat dann gestern auch den Ausblick für 2023 und 2024 gegeben bzw. etwas enger eingegrenzt, als das bisher der Fall war:In diesem Jahr rechnet Karora mit 145.000 – 160.000 Unzen Gold zu AISC von 1.100 – 1.250 USD und im kommenden Jahr mit 170.000 – 195.000 Unzen zu AISC von 1.050 – 1.200 USD.Das Produktionswachstum in diesem Jahr soll also zwischen 8% und 20% liegen, wobei ich denke, dass 10% organisches Wachstum in diesem Umfeld vollkommen okay wären.Etwas mehr Fokus soll auf das Nickel gelegt werden. Hier möchte man ab 2024 in Richtung von 600 bis 800 Tonnen gehen.Die Zahlen waren für mich in Ordnung, ebenso der Ausblick.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.