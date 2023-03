Anglo American Plc mit Déjà-vu und Chance!

Quelle Chart: stock3

Das britisch/südafrikanische Minenunternehmen Anglo American wurde bereits vor längerer Zeit - konkret am 2. September des vergangenen Jahres - hier an dieser Stelle gecovert. Damals tendierte die Aktie nahezu auf demselben Niveau wie heute und erfährt daher heute erneute Aufmerksamkeit, da durchaus eine Art Déjà-vu vorliegt. Widmen wir uns daher den genaueren Details im anschließenden Fazit.Rückblickend lässt sich nunmehr feststellen, gern in der Einleitung auf die damalige Analyse geklickt, dass gegenwärtig erneut die Marke rund um 30,00 EUR umkämpft wird und damals eine "erwartete" Performance von rund 50% erfolgte. Wiederholt sich hierbei die Geschichte?Faktisch ist die Ausgangslage ähnlich, obgleich keinesfalls vergleichbar. Denn die Rahmenbedingungen sind zweifelsfrei etwas kritischer im allgemeinen Kontext zu sehen und doch erscheint eine langfristige Aufwärtstrendlinie (log. Chart) sehr interessant. Daher zurück zum Chart und der möglichen Tendenzen. Denn im Anschluss an die Erholung seit Oktober, erfolgte insbesondere in der jüngsten Zeit eine Abwärtsbewegung von rund -35%.Sollte es daher jetzt erneut zu einer stärkeren Nachfrage kommen, wäre mit Überwindung des letzten Reaktionshochs bei 30,50 EUR, durchaus weiteres Reaktionspotenzial auf der Oberseite bis hin zum Widerstand bei 35,85 EUR gegeben. Sollte der Impuls sogar weitere Kaufbereitschaft erfahren, erlaubt sich zusätzliches Potenzial bis hin zur runden 40,00 EUR-Marke.Demgegenüber sollte man Vorsicht walten lassen, sofern die Aktie weitere Tiefs ausbildet. Diese wären klar trendbestätigend und könnten zu weiteren Jahrestiefs bis zum Level von 26,00 EUR führen. Sollte dies eintreten, wären die Bären weiterhin klar im Vorteil und ein Ende der Dramatik für alle Bullen noch längst nicht beendet. Eine entsprechende Korrekturfortsetzung bis 20,00 EUR wäre hierbei ohne weiteres einzukalkulieren.Aktuell notiert die Aktie bereits etwas tiefer als 30,00 EUR und insofern sollte man vorerst ein Reversal über 30,50 EUR abwarten. Gelingt dies, erlaubt sich durchaus spekulatives Reaktionspotenzial bis zum Widerstand bei 35,85 EUR, bevor darüber durchaus das Level von 40,00 EUR interessant werden könnte.Sofern der Abwärtstrend keine Umkehr erfährt, wäre bei Generierung eines neuen Tiefs, eben dieser unverändert intakt. In der Konsequenz müsste man mit weiteren Abgaben bis mindestens 26,00 EUR kalkulieren. Die Schärfe des Trends könnte dabei sogar in Richtung der Marke von 20,00 EUR führen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.