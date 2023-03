Patriot Battery Metals Inc.: Über 3 km Streichlänge bestätigt!

Patriot gab gestern vor Börseneröffnung in Kanada ein Explorationsupdate heraus: Link Das Unternehmen hat sich bislang im laufenden Bohrprogramm auf die Ausdehnungen in Richtung Osten fokussiert, da man dort zuletzt auch die besten Resultate mit den höchsten Lithium-Gehalten nachweisen konnte.Mit weiteren Bohrungen in Abständen von 50 bis 150 Metern konnte man nun seit Februar das Gebiet um weitere 550 Meter gen Osten ausweiten:Die dort niedergebrachten Bohrungen wurden bereits gesichtet und erneut ist man in jeder Bohrung auf Spodumen gestoßen. Somit konnte Patriot Battery Metals seit Januar die Streichlänge auf 3,15 Kilometer erweitern, was ca. 40% (!) Zuwachs seit Ende 2022 bedeutet!Bereits jetzt hat die Firma 21.780 Bohrmeter seit Januar niedergebracht, was dem Gesamtumfang der Bohrungen im vergangenen Jahr entspricht. Insgesamt 59 Bohrungen wurden abgeschlossen, wovon 37 Bohrkerne bereits im Labor zur Auswertung sind.Der Vorstand rechnet mit den ersten Resultaten in den kommenden 14 Tagen und wie man hört mussten einige Bohrkerne erneut geprüft werden, um die Höhe der Gehalte erneut zu verifizieren!Es wurde jetzt damit begonnen, die Ausdehnungen in Richtung Westen zu testen, wo man mindestens weitere 125 Meter Verlängerung erwartet und bereits zwei Bohrungen abgeschlossen hat.Hervorragende Neuigkeiten von Patriot. Mit nun über 3 Kilometer Streichlänge arbeitet sich das Unternehmen klar in Richtung des größten Lithium-Hardrock-Projekts in Nordamerika nach oben. Mitte des Jahres wird man eine erste Ressourcen-Kalkulation vorlegen, die jedoch vermutlich nur ein erster Stopp auf einer langen Reise sein wird.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.