Hersh legt nach, Dollar ade & Silber!

In Frankreich halten die Unruhen wegen der geplanten Rentenreform an, in Bordeaux wird das Rathaus angegriffen. Seymour Hersh, bekannt für die von offiziellen Stellen bestrittene Nord-Stream-Enthüllungsstory, legt nach und behauptet, der jüngste Besuch von Kanzler Scholz in den USA diente der Verschleierung. Die CIA sei beauftragt worden, eine "alternative" Version des Anschlages vorzubreiten, die man dann den Medien präsentierte.Rußland und China verstärken ihre Zusammenarbeit und einigen sich auf die Nutzung des Yuan für den Rohstoffhandel. Ist das die Geburt des Petro-Yuan?Für den US-Dollar wird es immer brenzliger.Die Situation bei Silber sieht spannend aus. Das open interest an der Comex sinkt auf den tiefsten Stand seit 2013. Wollen die bekannten "Verdächtigen" nicht mehr wie früher shorten, weil der Kampf verloren ist? Viel spricht für Edelmetalle, auch Probleme bei der Produktion.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)