Kitco-Umfrage: Goldbullen im Fahrersitz

Die Stimmung zeigt, dass die Goldbullen die vollkommene Kontrolle über den Markt haben, während sich die Bankenkrise verschärft. Die Federal Reserve wird nicht in der Lage sein, die Zinsen weiter zu erhöhen, so berichtet Kitco News im Rahmen der aktuellen Umfrage zu den zukünftigen Goldpreisentwicklungen.Es nahmen diesmal 20 Marktexperten an der Umfrage teil. Davon waren 13 (65%) der Ansicht, dass der Goldpreis diese Woche steigen wird. Fünf (25%) Analysten erwarten einen Preisrückgang, während zwei )10%) eher neutral eingestellt blieben.Außerdem gaben 896 Kleinanleger ihre Meinung ab. Davon waren 639 (71%) der Ansicht, dass Gold diese Woche steigt. Weitere 152 (17%) prognostizieren einen niedrigeren Preis, während 105 (12%) Seitwärtsentwicklungen erwarten.© Redaktion GoldSeiten.de