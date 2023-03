Die Wahrscheinlichkeit einer Rezession nimmt zu

Kürzlich sah ich, wie jemand einen Clip aus seiner Wetter-App teilte. Dort stand: "Regen um 15 Uhr erwartet", direkt über einer kleinen Grafik, die eine 30%ige Regenwahrscheinlichkeit um 15 Uhr anzeigte. Was ist an diesem Bild falsch? Nun, wenn die berechnete Regenwahrscheinlichkeit nur 30% betrug, dann war "erwartet" nicht das richtige Wort. Die Chancen standen tatsächlich zu 70% gegen Regen.Es zu erwarten, würde sich wahrscheinlich als falsch erweisen. Die Vorhersage einer Rezession ist viel schwieriger als die Vorhersage des Wetters. Den Wolken ist es egal, was man denkt; sie gehen dorthin, wohin der Wind sie treibt. Die Wirtschaft hingegen reagiert auf menschliches Handeln. Unsere Handlungen und Einstellungen können sie tatsächlich verändern.Viele von uns Wirtschaftsbeobachtern haben eine Rezession erwartet, wenn auch mit erheblichen Unterschieden in Bezug auf die Chancen und den Zeitpunkt. Unabhängig von den Zahlen haben die jüngsten Entwicklungen im Bankensektor - die Art menschlicher Handlungen, die das Wetter munter ignoriert - eine Rezession wahrscheinlicher gemacht und möglicherweise ihren Ausbruch beschleunigt. Heute werden wir darüber sprechen, warum.Die jüngsten Probleme der Banken haben ein neues Licht auf die Fed-Politik geworfen, die noch vor wenigen Wochen nach einer weiteren Straffung aussah, da Powell und seine Mitarbeiter versuchten, die Inflation zu bekämpfen. Viele hatten gesagt, dass die Zinserhöhungen und die QT so lange fortgesetzt werden würden, bis etwas kaputt geht. Bankenzusammenbrüche scheinen dafür in Frage zu kommen.Aber denken Sie daran, dass wir hier von einem komplexen System sprechen. All diese Maßnahmen verschiedener Parteien wirken auf unvorhersehbare Weise zusammen und beeinflussen sich gegenseitig. So wie es aussieht, könnten die Bankenzusammenbrüche zu einer stärkeren Straffung führen, nicht zu einer geringeren. Aber der Kanal ist nicht unbedingt offensichtlich.Überlegen Sie zunächst, wie die Geldpolitik funktioniert. Angesichts der Preisinflation (in diesem Fall weitgehend selbst verschuldet, aber lassen wir das erst einmal beiseite) reagiert die Fed (in der Regel zu spät), indem sie die Geldpreise erhöht und die Kreditvergabe einschränkt, was theoretisch die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen, die mit geliehenem Geld gekauft werden, verringert. Die Hersteller senken daraufhin die Preise, stellen weniger Personal ein, entlassen Arbeitnehmer und führen andere deflationäre Maßnahmen durch. Im Allgemeinen funktioniert das, aber es dauert lange.Kreditgeber haben andere Zwänge und Anreize. Für sie ist das Zinsniveau weniger wichtig als die Spanne zwischen ihren Kapitalkosten (was sie den Einlegern zahlen) und dem Zinssatz, den sie von den Kreditnehmern erhalten. Wenn diese "Nettozinsmarge" größer ist, haben die Banken ein größeres Gewinnpotenzial und können Risiken bei weniger qualifizierten Kreditnehmern eingehen. Das war seit 2020 der Fall, als die Fed mit ihrer ZIRP-Politik die Einlagenzinsen nahe Null hielt. Da die Banken mit Bargeld auf Giro- und Sparkonten überschwemmt wurden, konnten sie Kredite zu attraktiven Zinssätzen vergeben und trotzdem gute Zinseinnahmen erzielen.Sie konnten ihre Einlagen auch zum Kauf von Staatsanleihen und Wertpapieren von Agenturen verwenden, was im letzten Jahr, als die Fed die Zinssätze anhob und die quantitative Straffung beendete, immer attraktiver wurde. Dies barg zwar kein Kreditrisiko, führte aber zu der Art von Zinsrisiko, die zum Niedergang der Silicon Valley Bank beitrug. Dies war jedoch nur bei niedrigen Einlagenzinsen attraktiv.Die Zinssätze für Bankeinlagen sind immer relativ niedrig, weil diese Guthaben "klebrig" sind. Haushalte und Unternehmen halten in der Regel einen Grundbetrag auf ihren Bankkonten, um normale Ausgaben zu decken. Irgendwann jedoch steigen die Zinssätze für Nicht-Bankeinlagen so stark an, dass ein Teil dieses Geldes abgezogen wird. Dieser Punkt scheint nun erreicht zu sein.In der Zwischenzeit beginnen die höheren Zinssätze die von der Fed gewünschte Verringerung der Nachfrage in fremdfinanzierten Sektoren wie dem Wohnungsbau zu bewirken. Dadurch sinkt das Kreditvolumen, was weniger Einnahmen für die Banken bedeutet, egal wo die Zinssätze landen. Kombinieren Sie dies nun mit einigen aufsehenerregenden Bankzusammenbrüchen und der Angst vor weiteren. In diesem Szenario sind die Banken motiviert, ihre Liquidität zu erhöhen, was bedeutet, dass weniger Geld für die Kreditvergabe zur Verfügung steht. Auf makroökonomischer Ebene bedeutet dies eine zusätzliche Straffung zusätzlich zu den Maßnahmen der Fed. Die Fed weiß das auch.Letzte Woche, als viele andere von einer Pause der Fed sprachen, sagte ich, dass sie die Zinsen wieder anheben und gleichzeitig ihre Wachsamkeit gegenüber den Banken zum Ausdruck bringen würde. Die Erklärung des FOMC enthielt diese neue Formulierung:"Das US-Bankensystem ist solide und widerstandsfähig. Die jüngsten Entwicklungen werden wahrscheinlich zu einer Verschärfung der Kreditbedingungen für Haushalte und Unternehmen führen und die Wirtschaftstätigkeit, Neueinstellungen und die Inflation belasten. Das Ausmaß dieser Auswirkungen ist ungewiss. Der Ausschuss behält die Inflationsrisiken weiterhin sehr aufmerksam im Auge."