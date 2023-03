Petrodollar-Abenddämmerung, Petroyuan-Morgendämmerung: Was Anleger wissen müssen

Während die meisten Anleger versuchten, die nächsten Schritte der Federal Reserve angesichts der jüngsten Bankenzusammenbrüche in der vergangenen Woche abzuschätzen, ereignete sich in Moskau etwas Interessantes. Während eines dreitägigen Staatsbesuchs führte der chinesische Präsident Xi Jinping freundschaftliche Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Beide Länder versuchen zunehmend, sich als Führer einer "multipolaren Weltordnung" zu positionieren, die US-zentrische Bündnisse und Vereinbarungen in Frage stellt. Zu diesen Vereinbarungen gehört auch der Petrodollar, der seit über 50 Jahren besteht.Falls Sie sich wundern: "Petrodollar" sind keine echte Währung. Es handelt sich lediglich um Dollar, die für den Handel mit Öl verwendet werden. Anfang der 1970er Jahre gewährte die US-Regierung Saudi-Arabien, ihrem wichtigsten ölproduzierenden Rivalen, Wirtschaftshilfe im Austausch für die Zusicherung, dass Riad seine Rohölexporte ausschließlich in US-Dollar abrechnen würde. Im Jahr 1975 folgten andere Mitglieder der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) diesem Beispiel, und der Petrodollar war geboren.Dies hatte eine unmittelbare Stärkung des US-Dollar zur Folge. Da Länder auf der ganzen Welt über Dollar verfügen mussten, um Öl (und andere wichtige Rohstoffe wie Gold, die ebenfalls in Dollar gehandelt werden) zu kaufen, wurde der Greenback zur Weltreservewährung, ein Status, den zuvor das britische Pfund, der französische Franc und der holländische Gulden innehatten. Doch alles hat einmal ein Ende. Möglicherweise erleben wir das Ende des Petrodollar, da immer mehr Länder, darunter China und Russland, sich bereit erklären, in anderen Währungen als dem US-Dollar abzurechnen. Dies könnte weitreichende Auswirkungen nicht nur auf der Makroebene, sondern auch auf die Anlageportfolios haben.Putin hätte nicht deutlicher sein können. Während des Staatsbesuchs von Xi nannte er den chinesischen Yuan als seine bevorzugte Handelswährung. Seit der Verhängung westlicher Sanktionen gegen das osteuropäische Land wegen seines Einmarsches in die Ukraine Anfang letzten Jahres ist Russland zunehmend auf seinen südlichen Nachbarn angewiesen, um das Öl zu kaufen, das andere Länder nicht anrühren wollen. Allein in den ersten beiden Monaten des Jahres 2023 beliefen sich Chinas Importe aus Russland auf insgesamt 9,3 Milliarden Dollar und übertrafen damit in Dollar ausgedrückt die Einfuhren des gesamten Jahres 2022. Allein im Februar importierte China über 2 Millionen Barrel russisches Rohöl, ein neuer Rekordwert.Nur dass jetzt vermutlich der Yuan für diese Abrechnungen verwendet wird. Wie Zoltar Pozsar, New Yorker Volkswirtschaftler und Investment Research Director bei der Credit Suisse, es kürzlich ausdrückte: "Das ist die Abenddämmerung für den Petrodollar ... und die Morgendämmerung für den Petroyuan."Bevor Sie Pozsars Bemerkung als Übertreibung abtun, sollten Sie bedenken, dass andere wichtige OPEC-Staaten und BRICS-Mitglieder (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) den Yuan entweder bereits akzeptieren oder dies stark in Erwägung ziehen. Auf Russland, den Iran und Venezuela entfallen etwa 40% der nachgewiesenen Ölfelder der Welt, und die drei verkaufen ihr Öl im Tausch gegen Yuan. Die Türkei, Argentinien, Indonesien und der schwergewichtige Ölproduzent Saudi-Arabien haben alle die Aufnahme in die BRICS-Staaten beantragt, und Ägypten wurde diese Woche als neues Mitglied aufgenommen.Dies deutet darauf hin, dass die Rolle des Yuan als Reservewährung weiter gestärkt wird, was eine breitere Verschiebung des globalen Machtgleichgewichts bedeutet und China möglicherweise mehr Einfluss auf die Gestaltung der Wirtschaftspolitik gibt, die uns alle betrifft. Um es klar zu sagen: Der US-Dollar bleibt vorerst die wichtigste Reservewährung der Welt, auch wenn sein Anteil an den offiziellen Beständen der Zentralbanken weltweit in den letzten 20 Jahren von 72% im Jahr 2001 auf heute knapp 60% gesunken ist. Im Gegensatz dazu hat sich der Anteil des Yuan an den offiziellen Beständen seit 2016 mehr als verdoppelt. Die chinesische Währung machte im September 2022 etwa 2,8% der Reserven aus.Es geht natürlich nicht nur um den Yuan. Auch Gold hat als Währungsreserve zugenommen, insbesondere in Schwellenländern, die sich vom Dollar abwenden wollen. Letzte Woche gab Russland bekannt, dass seine Goldbestände in den letzten 12 Monaten um etwa 1 Million Unzen gestiegen sind, da sich seine Zentralbank angesichts der westlichen Sanktionen mit Gold eingedeckt hat. Die Bank meldete, dass sie Ende Februar 2023 über fast 75 Millionen Unzen verfügte, gegenüber etwa 74 Millionen ein Jahr zuvor.Die Auswirkungen eines möglichen Verlusts des Status des Dollar als Weltwährung sind vielfältig. Natürlich könnte es Währungsrisiken geben, und ein Rückgang der Nachfrage nach US-Staatsanleihen könnte zu steigenden Zinssätzen führen. Ich rechne mit massiven Schwankungen bei den Rohstoffpreisen, insbesondere beim Ölpreis, was eine Chance sein könnte, wenn man die Volatilität aushalten kann.Gold wäre meiner Meinung nach außerordentlich attraktiv. Ein signifikanter Rückgang des relativen Werts des Dollar würde den Goldpreis unterstützen, und ich wäre überrascht, wenn es nicht zu neuen Höchstständen käme. Aus diesen Gründen empfehle ich immer eine 10%ige Gewichtung von Gold, davon 5% in physischen Goldbarren und die anderen 5% in hochwertigen Goldbergbauaktien. Stellen Sie sicher, dass Sie mindestens einmal im Jahr eine Neugewichtung vornehmen.© Frank HolmesDer Artikel wurde am 27. März 2023 auf www.usfunds.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.