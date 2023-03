Silber: Kaufdruck lässt nach

Silber konnte in den vergangenen Wochen auf dem mittelfristigen Aufwärtstrend klar nach oben abprallen und sich deutlich erholen. Ausgehend von der Unterstützung bei 20,00 USD wurde auch wieder die Hürde bei 22,77 USD überwunden.Weitere Kursgewinne sind bei Silber zunächst in Richtung der 23,99 USD sowie zum längerfristigen Abwärtstrend möglich. Sollte es anschließend gelingen, die bis 24,53 USD reichende Widerstandszone klar zu durchbrechen, öffnet sich der Weg in Richtung 26,21 USD. Ein Rücklauf in Richtung der 22,00 USD kann aber jederzeit einkalkuliert werden. Erst unterhalb der 20,00 USD wird es wieder bärischer.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)