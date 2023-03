Jim Rogers: Rohstoffe sind einzige günstig bewertete Anlageklasse

In einem Interview mit the market erklärte Jim Rogers kürzlich, dass er auf mittlere Sicht mit weiter steigenden Zinsen rechne. Der Finanzexperte erinnert daran, dass die Regierungen nach der großen Krise 2008 in nie gesehenem Ausmaß Geld gedruckt, geliehen und ausgegeben haben. Aus diesem Grund sei die Wirtschaft einige Jahre lang sehr stark gewesen und profitiere auch heute noch vom weiterhin von den Regierungen ausgegebenen Geld.Aufgrund der jüngsten Bankenpleiten dürfte es zunächst wahrscheinlich nicht mehr zu vielen Zinserhöhung kommen, glaubt Rogers. Doch wenn dann die Inflation erneut zu steigen beginne, müssten die Zentralbanken die Zinssätze erneut anheben. Und dann werden die Märkte zusammenbrechen, glaubt der erfolgreiche Investor. Eine Rezession wäre zudem durchaus möglich, stehe aktuell aber nicht unmittelbar bevor.Im aktuellen Umfeld seien Rohstoffe günstig, so liege Silber 60% unter seinem Allzeithoch und Zucker mehr als 50%. Zudem entwickeln sich Rohstoffe bei hoher Inflation in der Regel gut. Prinzipiell seien Sachwerte eine gute Möglichkeit sich vor Inflation und Chaos zu schützen.Chancen im Aktienmarkt sieht Rogers beispielsweise in Japan und China. Beide Märkte seien derzeit deutlich unter ihrem Allzeithoch und nicht in einer Blase.In Bergbauaktien zu investieren empfiehlt der Experte nur Anlegern, die sich in dem Sektor gut auskennen und erinnert an Mark Twains Beschreibung einer Goldmine als Loch im Boden und einem Lügner, der darüber steht.In Bezug auf sichere Währungen und den oftmals hoch gelobten Schweizer Franken erklärt Rogers: "In der Vergangenheit war der Schweizer Franken eine weniger gefährdete Währung. Aber nun hat sogar die Schweizerische Nationalbank einige seltsame Dinge mit Ihrem Geld gemacht. Früher war der Franken durch Gold und solide Reserven gedeckt, jetzt ist er durch Aktien von Apple, Amazon und Samsung gedeckt. Ich mache mir um den Schweizer Franken sicherlich mehr Sorgen als je zuvor in meinem Leben. Das führt mich zu der Frage: Gibt es überhaupt gesunde Währungen? Ich kenne derzeit keine gesunde Währung."© Redaktion GoldSeiten.de