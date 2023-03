Sienna Resources schließt 2. Tranche von Privatplatzierung ab

28. März 2023 - Sienna Resources Inc. (Sienna oder das Unternehmen) (SIE-TSX.v, SNNAF-USA, A1XCQ0-Deutschland) freut sich bekannt zu geben, dass es hinsichtlich seiner Pressemitteilung vom 27. Februar 2023 die zweite Tranche seiner Privatplatzierung (das Angebot) abgeschlossen hat, in deren Rahmen es insgesamt 10.280.000 Einheiten (jeweils eine Einheit) zu einem Preis von 0,05 $ pro Einheit (Bruttoeinnahmen von insgesamt 514.000 $) ausgegeben hat. Jede Einheit umfasst eine Stammaktie (jeweils eine Aktie) und einen übertragbaren Aktien-Warrant (jeweils ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, bis 27. März 2028 eine Stammaktie (eine Warrant-Aktie) zu einem Preis von 0,08 $ pro Warrant-Aktie zu erwerben. Das Unternehmen hat in Zusammenhang mit der zweiten Tranche des Angebots an bestimmte Vermittler eine Vermittlungsprovision in Höhe von 17.430 $ bezahlt und 348.600 nicht übertragbare Warrants (die Vermittler-Warrants) ausgegeben. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt seinen Inhaber, bis 27. März 2025 eine Stammaktie (jeweils eine Vermittler-Warrant-Aktie) zu einem Preis von 0,08 $ pro Vermittler-Warrant-Aktie zu erwerben. Sämtliche Wertpapiere, die Rahmen der zweiten Tranche des Angebots ausgegeben werden, unterliegen einer statutenmäßigen Haltefrist, die am 28. Juli 2023 endet.Die gesamten Bruttoeinnahmen in Höhe von 2.907.500 $ aus dem Verkauf der ersten und zweiten Tranche des Angebots werden voraussichtlich für Bohrungen bei den aktuellen Projekten sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet werden. Das Angebot unterliegt einer endgültigen Genehmigung der TSX Venture Exchange.Keines der ausgegebenen Wertpapiere wird gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der Act von 1933) registriert und darf daher nicht in den USA angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Act von 1933 vor. Diese Pressemitteilung darf nicht als Kauf- oder Verkaufsangebot angesehen werden. Auch dürfen in Staaten, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, keine Verkäufe stattfinden.Jason Gigliotti, President von Sienna Resources Inc., sagte: Wir möchten unseren Aktionären für ihre Unterstützung danken. Wir befinden uns nun in der besten finanziellen Lage in der Geschichte des Unternehmens. Diese Finanzierung wird es Sienna ermöglichen, an all unseren aktuellen Projekten zu arbeiten, neue strategische Projekte zu bewerten sowie eine Kapitalmarktstrategie zu verfolgen. Sienna ist ein großer Landbesitzer im Clayton Valley in Nevada. Das Clayton Valley beherbergt die einzige zurzeit produzierende Lithiummine in Nordamerika. Wir sind überaus zuversichtlich für das Jahr 2023.Kürzlich hat das Bureau of Land Management (BLM) Sienna die Genehmigung erteilt, bis zu 4 weitere Bohrlöcher beim zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Blue Clay im Clayton Valley in Nevada durchzuführen (siehe Karte unten). Am 25. März 2022 gab Sienna eine neue Lithiumentdeckung beim Lithiumprojekt Blue Clay bekannt. Es wurden Lithiumwerte von bis zu 1.230 ppm Li vorgefunden. Das Lithiumprojekt Blue Clay besteht aus 150 zusammenhängenden Schürfrechten mit einer Größe von insgesamt etwa 2.950 Acres, die äußerst vielversprechend für Lithium direkt im Herzen des Clayton Valley in Nevada sind, das zurzeit die einzige produzierende Lithiumregion in Nordamerika ist.Karte des Clayton Valleyhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69848/march28finalsienna_DE_PRcom.001.jpegSienna ist einer der größeren Landbesitzer im Clayton Valley in Nevada. Die Projekte von Sienna im Clayton Valley beinhalten das Lithiumprojekt Blue Clay, das Projekt Silver Peak South und sowie das Lithiumprojekt Clayton Valley Deep Basin. Das Clayton Valley beherbergt die einzige Lithiumproduktion in Nordamerika, nämlich die Lagerstätte Silver Peak von Albemarle Corp (NYSE: ALB). Dieses Projekt befindet sich auch in der Nähe der Gigafactory von Tesla Motors Inc. (NASDAQ: TSLA) in Nevada. Am 18. März 2021 gab Schlumberger New Energy Venture (NYSE: SLB) die Entwicklung einer Pilotanlage zur Lithiumextraktion durch sein neues Unternehmen NeoLith Energy im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit Pure Energy (TSX-V: PE) bekannt. Die Pilotanlage wird im Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada errichtet werden. Der nachhaltige Ansatz von NeoLith Energy nutzt ein differenziertes Verfahren zur direkten Lithiumextraktion (DLE), um die Produktion von hochreinem Lithiummaterial in Batteriequalität zu ermöglichen und gleichzeitig die Produktionszeit von über einem Jahr auf wenige Wochen zu verkürzen. Sienna besitzt auch das Platin-Palladium-Konzessionsgebiet Marathon North im Norden von Ontario, das direkt an die Lagerstätte Marathon von Generation Mining (CSE: GENM) angrenzt.Herr Frank Bain, PGeo, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!