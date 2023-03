Hecla Mining Company nimmt neuen Anlauf

Quelle Chart: stock3

Das nordamerikanische Minenunternehmen Hecla Mining Company musste, rückblickend zur vergangenen Analyse vom 9. Januar , zunächst die Abweisung am damaligen Ziellevel von 6,42 USD verkraften. Direkt mit Touch dieses Widerstands gingen die Kurse nämlich auf Tauchstation und fingen sich erst wieder rund um den Bereich der Unterstützung bei 5,12 USD. Mehr zum neuen Anlauf wollen wir daher jetzt im nachfolgenden Fazit bewerten.Das Erreichen des Widerstands bei 6,42 USD war, grundsätzlich betrachtet, zur damaligen Analyse gar nicht einmal das eigentlich anvisierte Ziellevel. Denn oberhalb von 6,42 USD blieb noch das Niveau von 6,74 USD offen. Dieses Level wird jedoch auf ein Neues interessant, sofern der aktuelle Aufschwung erneut bis 6,42 USD reicht. Doch zunächst gilt es das Level von 6,00 USD je Anteilsschein zu erobern, bevor dann eben die Widerstände bei 6,42 bzw. vielmehr 6,74 USD in das Visier der Bullen geraten.Die Stabilisierung um/über 5,12 USD lieferte hierbei einen guten Nährboden, da auch die gleitenden Durchschnitte EMA50+200 (rot und grüne Linie) ihre Aufwärtstendenz wieder eingeschlagen haben. Umso kritischer wäre daher ein erneutes Abtauchen unter eben diese. Hierbei bleibt ergänzend die Unterstützung von 5,12 USD zu beachten, welche zuletzt zwar temporär unterschritten wurde, allerdings sich dort abermals eine erhöhte Nachfrage rund um dieses Level bzw. insbesondere der runden 5,00 USD-Marke zeigte.Sollte jedoch die Marke von 5,00 USD nachhaltig unterschritten werden, könnte es zu einem weiteren Durchreichen bis hin zur tieferliegenden Unterstützung von 4,66 USD kommen. Dort wäre dann erneut die Chance zur Stabilisierung gegeben. Obgleich das tiefere Tief im generellen Kursverlauf belastend wirken dürfte, sodass in diesem Fall auch weitere Abgaben bis hin zum Niveau von 4,10 USD nicht gänzlich ausgeschlossen werden können.Die Schwäche zum Februar erscheint überwunden und somit könnte, bei einem Sprung über die 6,00 USD-Marke, eine weitere Aufwärtswelle bis 6,42 USD starten. Der knapp darüber liegende Widerstand von 6,74 USD wäre die letzte Bastion, bevor eine mittelfristige Trendwende vollzogen wäre.Spielraum nach unten besitzt die Aktie gegenwärtig genug. Sollte dabei die Marke von 5,12 USD bzw. vielmehr 5,00 USD aufgelöst werden, könnte weiterer Verkaufsdruck zu einem Rücklauf bis mindestens 4,66 USD sorgen. Unterhalb davon liefert erst die Zone von 4,10 USD eine neuerliche Anlaufstation.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.