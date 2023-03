Ausgefallene Hexenjagd, Lagarde benutzt?, JP Morgan = SLV?!

Die Verfolgung von ex US-Präsident Trump mit angekündigter Verhaftung hat sich als Luftnummer erwiesen und die Staatsanwaltschaft von Manhattan hätte nichts gegen ihn in der Hand, so Trump.In Europa schwelt die Bankenkrise weiter und letzten Freitag geriet die Deutsche Bank ins Visier und verbuchte hohe Kursverluste. Die Erholung ist bisher mickrig. Ein neuer Unfall mit dieser Bank könnte die ganze Eurozone sprengen. Ein Eingreifen der EZB und der Nationalstaaten, d.h. gewaltiges neues Gelddrucken, wäre die Folge.Der EZB steht Christine Lagarde vor, die dem ehemaligen französischen Präsidenten Sarkozy gesagt haben soll, er möge sie benutzen, solange es ihm paßt.Silber bleibt weiter gefragt und ein berühmt-berüchtigtes Anlagevehikel, der SLV, scheint jetzt vollständig unter Kontrolle von JP Morgan zu stehen. Seit Ende 2021 wurde angeblich immer mehr Silber in eine neue Londoner Lagereinrichtung verbracht, andere frühere Depotstellen verzeichnen keine Bestände mehr.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)