Sibanye Stillwater - Handel mit Wertpapieren durch einen Prescribed Officer

Johannesburg, 28. März 2023 - Sibanye-Stillwater , (Tickers JSE: SSW und NYSE: SBSW) gibt in Übereinstimmung mit den Paragraphen 3.63 bis 3.74 der JSE Limited Listings Requirements folgendes bekannt:Name T NkosiPosition Vorgeschriebener Beauftragter - Chief Sustainability OfficerUnternehmen Sibanye-Stillwater LimitedArt des Interesses Direkt und nutzbringendArt der Transaktion Kauf von Aktien am MarktDatum des Vorgangs 24. März 2023Anzahl der Aktien 32 170Klasse der Sicherheit Ordentliche AktienMarktpreis R36,99Gesamtwert R1 189 968,30Gemäß Absatz 3.66 der Börsenzulassungsvorschriften wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren eingeholt.Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallverarbeitungskonzern mit einem vielfältigen Portfolio von Bergbau- und Verarbeitungsbetrieben, Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Die Gruppe ist auch einer der weltweit führenden Recycler von PGM-Autokatalysatoren und hat Beteiligungen an führenden Minenabfallaufbereitungsanlagen.Sibanye-Stillwater hat sich als einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium und Rhodium etabliert und ist auch ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und veredelt Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Die Gruppe hat vor kurzem damit begonnen, ihr Anlagenportfolio auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen auszuweiten und zu diversifizieren und verstärkt ihre Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau und die Diversifizierung ihrer Recycling- und Abraumverwertungsaktivitäten weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.