Tocvan Ventures umreißt hochgradige Goldergebnisse für den Beginn der diagnostischen Laugungsstudie

Probe Nr. Probengewicht (kg) Au (g/t)

494741 10,26 6,5

Duplikat 1 6,4

Duplikat 2 5,7

494743 10,46 7,8

Duplikat 1 7,5

Duplikat 2 7,5

494745 10,28 0,8

Duplikat 1 2,2

Duplikat 2 1,0

494747 10,31 10,6

Duplikat 1 11,3

Duplikat 2 11,5

494749 10,31 7,7

Duplikat 1 8,3

Duplikat 2 6,8

- Die diagnostische Edelmetall-Laugung von Fördererz liefert hochgradige Goldergebnisse.- Großprobenahme und Anlagenoptimierung abgeschlossen.- Grobkörniges Freigold in gesiebtem Material identifiziert.- Gravitations-Gewinnungskreislauf zu Testzwecken hinzugefügt.- Link zur Videodiskussion: Tocvan Ventures - Fortschrittsbericht zur Großprobe *Freies Gold identifiziert* - YouTubeCalgary, 29. März 2023 - Tocvan Ventures Corp. (das Unternehmen) (CSE: TOC; OTCQB: TCVNF; FWB: TV3) freut sich, über die aktuellen Fortschritte seiner ersten Großprobe auf dem Gold-Silber-Projekt Pilar im mexikanischen Sonora zu berichten. Über 1.200 Tonnen Material wurden auf Halde geschüttet und die ersten Materialtransporte abgeschlossen. Der Zerkleinerungs-Siebkreislauf und der Laboraufbau sind abgeschlossen. Die Zerkleinerung und das Sieben des Materials haben begonnen. Die Installation des Fundaments und des Drainagesystems für das Laugungsbecken ist im Gange. Unabhängig von der Großprobe lieferten die diagnostischen Edelmetall-Laugungstests anhand von Fördererz hochgradige Ergebnisse, wobei die fünf Proben durchschnittlich 6,2 g/t Au, 7,6 g/t Au, 1,3 g/t Au, 11,1 g/t Au bzw. 7,6 g/t Au enthielten (siehe Tabelle 1). Die diagnostischen Laugungstests sind im Gange und das Material dafür wurde aus vier Schürfgräben und einer ausgewählten Großprobe von Bohrkernen entnommen. Vorläufige Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass in den Proben Freigold vorhanden ist, was durch visuelle Überprüfung des gesiebten Materials (<3/8") bestätigt wurde. Eine Gravitationskonzentrationsanlage wird eingesetzt werden, um das Vorkommen und die Häufigkeit von Freigold in der feinkörnigeren Fraktion zu überprüfen. Bei Pilar wurden während des Aushubs der Schürfgräben im Zusammenhang mit der Großprobe mehrere verdeckte Stolleneingänge entlang von Quarzgangstrukturen freigelegt, was ein weiterer Indikator für das robuste mineralisierte System und ein nützliches Instrument zur Kartierung neuer hochgradigen Strukturen ist.Tabelle 1. Zusammenfassung der Goldgehalte (Head Grade) von fünf ausgewählten Proben, die bei Pilar als Teil einer diagnostischen Edelmetall-Laugungsstudie entnommen wurden. Diese Proben sind selektiv und daher nicht repräsentativ für den Durchschnittsgehalt. Die vollständigen Studienergebnisse werden im April erwartet.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69868/2023-03-29BulkSampleProgress_DE_PRcom.001.pnghttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69868/2023-03-29BulkSampleProgress_DE_PRcom.002.jpegFotos 1 & 2. Oben: Schürfgrabenaushub für Großprobe bei 4-T; Schlitzproben lieferten einen Durchschnittsgehalt von 2,2 g/t Au und 31 g/t Ag entlang des 25-Meter-Trends. Unten: die Aufhaldung des Materials aus der Großprobe - Main-Zone.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69868/2023-03-29BulkSampleProgress_DE_PRcom.003.pngFotos 3 & 4 oben. Oben links, Gravitationskonzentrator, der zu Testzwecken dem Kreislauf hinzugefügt wurde. Oben rechts: Gesteinsprobe aus einem Quarzgang, die aus einem alten Abbau stammt, der während des Aushubs der Schürfgräben freigelegt wurde.Fotos 5 & 6 unten. Unten links, neu freigelegte Felswand in der Main Zone. Unten rechts: grobkörnige Gold-Nuggets, die beim Sieben der Feinfraktion identifiziert wurden; formelle Tests sind im Gange.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69868/2023-03-29BulkSampleProgress_DE_PRcom.004.pngWir sind äußerst zufrieden mit den bisherigen Fortschritten bei der Großprobenentnahme und damit, wie schnell wir mehr über das robuste mineralisierte System bei Pilar erfahren, sagte CEO Brodie Sutherland. Das gesamte Material, das wir für die Probe benötigen, ist jetzt auf Halde. Während des Aushubs der Schürfgräben und der Grabungen für die Probe haben wir historische Grubenbaue freigelegt, die eindeutig auf eine hochgradige Mineralisierung zielten; dies wird uns wichtige Informationen liefern, die uns bei der zukünftigen Ausrichtung helfen werden. Die neuen Aufschlüsse liefern uns auch hervorragende Strukturdaten, die unsere Modellierung verbessern. Wir sehen auch Freigold in der feineren Fraktion des Probenmaterials, das wir weiter auswerten werden. Darüber hinaus sind die ersten Ergebnisse, die den Goldgehalt (Head Grade) der für die diagnostische Laugung entnommenen Proben aufzeigen, sehr ermutigend. Wir freuen uns darauf, unsere Aktionäre über die weiteren Fortschritte auf dem Laufenden zu halten.Bis zu 1.000 Tonnen oxidisches Goldmaterial werden im gesamten Projektgebiet aus ausgewählten, an der Oberfläche aufgeschlossenen Bereichen entnommen, wobei der Schwerpunkt auf der Main Zone und den 4-T-Trends liegt, wo vorläufige Säulenlaugungsstudien vielversprechende Ergebnisse in Bezug auf den Goldgehalt im Fördererz und die Gewinnungsrate lieferten. Das Material der Großprobe wird entnommen und für die Aufbereitung mittels Haufenlaugung in einem privaten Bergbaubetrieb weniger als 25 Kilometer westlich von Pilar vorbereitet. Die aus der Probe gewonnenen Informationen sollen einen detaillierteren Bericht über den erwarteten Goldgehalt im Fördererz und die prozentuale Goldgewinnung liefern sowie wichtige Informationen zur Optimierung zukünftiger Produktionsanlagen bereitstellen. Außerdem werden sie in die Planung in Abstimmung mit den Genehmigungsverfahren für die großangelegten Minen- und Aufbereitungsanlagen auf Pilar einfließen.Das Gold-Silber-Konzessionsgebiet Pilar hat vor kurzem einige der besten Bohrergebnisse der Region geliefert. In Verbindung mit den ermutigenden Gold- und Silbergewinnungsergebnissen der metallurgischen Testarbeiten ist Pilar bestens aufgestellt, ein potenzieller kurzfristiger Produzent zu sein. Pilar wird als strukturkontrolliertes epithermales System mit niedriger Sulfidierung in Andesitgestein interpretiert. Drei Zonen mit Mineralisierung wurden durch historische Oberflächenarbeiten und Bohrungen im nordwestlichen Bereich des Konzessionsgebiets identifiziert und werden als die Main Zone, North Hill und 4-T bezeichnet. Die Trends der Main Zone und 4-T sind nach Südosten hin offen, und vor kurzem wurden neue parallele Zonen entdeckt. Strukturmerkmale und Mineralisierungszonen innerhalb der Strukturen folgen einem Mineralisierungstrend, der gesamtheitlich betrachtet von Nordwesten nach Südosten verläuft. Die Mineralisierung erstreckt sich entlang eines 1,2 km langen Trends, wobei bisher nur die Hälfte dieses Trends durch Bohrungen erprobt wurde. Bis dato wurden mehr als 23.000 Bohrmeter absolviert.- Zu den Höhepunkten der Phase-III-Diamant-Bohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):- 116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag- 108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ag- 63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag- Zu den Höhepunkten der Phase-II-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):- 39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Au- 47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag- 29 m mit 0,7 g/t Au- 35,1 m mit 0,7 g/t Au- Zu den Höhepunkten der Phase-I-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):- 94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag- 41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag- 24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag- Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:- 61,0 m mit 0,8 g/t Au- 16,5 m mit 53,5 g/t Au und 53 g/t Ag- 13,0 m mit 9,6 g/t Au- 9,0 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t AgEs wird angenommen, dass das Gold-Silber-Konzessionsgebiet El Picacho ein orogenetisches Goldsystem innerhalb des regionalen orogenetischen Goldgürtels Caborca ist, der für aktive Goldminen wie unter anderem La Herradura (>10 Mio. Unzen Au) und San Francisco (>3 Mio. Unzen Au) bekannt ist. Das Projekt liegt 140 Kilometer nördlich von Hermosillo und nur 18 Kilometer südwestlich der aktiven Mine San Francisco. Das Projekt erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 24 Quadratkilometern und ähnelt in puncto Geologie und Struktur der Mine San Francisco. Auf höffigen Trends mit über sechs Kilometer Gesamtlänge wurden auf dem Konzessionsgebiet fünf wesentliche Mineralisierungszonen identifiziert. Bei Oberflächenproben und historischen Arbeiten wurden hochgradige Gold- und Silberwerte festgestellt. Vor kurzem schloss das Unternehmen sein erstes Bohrprogramm bei El Picacho ab, das sein Modell bestätigte und auf eine bedeutende Goldmineralisierung im Streichen der historischen Abbaustätten stieß. Die Bohrung SRA-22-010 lieferte 44,2 Meter mit 0,6 g/t Au, einschließlich 12,2 Meter mit 2,0 g/t Au und 7 g/t Ag. Im Zuge der weiteren Explorations- und Bohrarbeiten ist Tocvan der Ansicht, dass dies eine ausgezeichnete Gelegenheit für die Entdeckung eines Bezirks mit mehreren Millionen Unzen darstellt.Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass es ein Term Sheet in Verbindung mit einer Privatplatzierung in Höhe von $ 600.000,00 (CAD) mit einem institutionellen Investor abgeschlossen hat. Die Privatplatzierung soll aus 1.102.941 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von $ 0,544 pro Einheit bestehen und einen Bruttoerlös von insgesamt $ 600.000 einbringen (das Angebot). Die Einheiten werden gemäß den Bedingungen eines Treuhandvertrags ausgegeben. Das Unternehmen wird in den nächsten 12 Monaten ab dem Abschlussdatum des Angebots monatlich $ 50.000 erhalten. Die Angebotsstruktur ist eine Erweiterung der Privatplatzierungsstruktur, die das Unternehmen bereits in seiner Pressemitteilung vom 30. Juni 2022 bekannt gegeben hat.Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie, und jede Stammaktie, die Teil einer Einheit ist, ist eine Einheitsaktie) und einem halben (1/2) Aktienkauf-Warrant (jeder ganze Aktienkauf-Warrant ist ein Einheits-Warrant), wobei jeder Einheits-Warrant den Inhaber berechtigt, eine zusätzliche Stammaktie (eine Einheits-Warrant-Aktie) zu einem Preis von $ 0,68 pro Einheits-Warrant-Aktie innerhalb eines Zeitraums von sechsunddreißig Monaten ab dem Ausgabedatum (das Verfallsdatum) zu erwerben. Der Investor erhält eine Unternehmensfinanzierungsgebühr in Höhe von $ 36.000, zahlbar durch die Ausgabe von 66.177 Stammaktien und 33.088 Warrants zu den oben genannten Bedingungen.Das Unternehmen hat das Recht, das Verfallsdatum vorzuverlegen, wenn der durchschnittliche Schlusskurs der Stammaktien an der CSE an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen ("10-Tage-Zeitraum") mindestens $ 1,00 beträgt. Im Falle einer Vorverlegung wird das Verfallsdatum auf ein Datum vorverlegt, das 30 Tage nach der Veröffentlichung der Vorverlegungsmitteilung durch das Unternehmen in einer Pressemitteilung liegt, vorausgesetzt, die Vorverlegungsmitteilung wird innerhalb von 10 Werktagen nach dem Ende des jeweiligen 10-Tage-Zeitraums veröffentlicht.Das Unternehmen beabsichtigt, für das Angebot die Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten gemäß Teil 5A von National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (Prospektausnahmen) - in Anspruch zu nehmen, und die Einheitsaktien, Einheits-Warrants und Einheits-Warrant-Aktien werden keinen Beschränkungen für den Weiterverkauf unterliegen. Es wird ein Angebotsdokument im Zusammenhang mit dem Angebot geben, das unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com und unter www.tocvan.com verfügbar sein wird. Potenzielle Anleger sollten diese Angebotsunterlage lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.Der Nettoerlös des Angebots wird für verschiedene Arbeitsprogramme, einschließlich Bohrungen, jährliche Konzessionsgebühren für das unternehmenseigene Vorzeigegrundstück Pilar Gold Silver in Sonora, Mexiko, sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke verwendet werden. Das Unternehmen kann den Vermittlern im Rahmen des Angebots eine Gebühr in bar und/oder Aktienkaufwarrants zahlen. Das Angebot wird voraussichtlich am oder vor dem 7. April 2023 abgeschlossen werden.Tocvan ist ein gut strukturiertes und auf die Exploration spezialisiertes Erschließungsunternehmen. Tocvan wurde gegründet, um von der anhaltenden Phase des Abschwungs bei den Juniorexplorern im Bergbau zu profitieren. Dabei werden Möglichkeiten einer Beteiligung an Projekten sondiert bzw. verhandelt, wo das Management Chancen ortet, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Tocvan Ventures hat rund 38 Millionen Aktien ausgegeben und ist derzeit dabei, 100 % der Anteile an zwei faszinierenden Projekten in Sonora (Mexiko) zu erwerben: das Gold-Silber-Projekt Pilar und das Gold-Silber-Projekt El Picacho. Nach Einschätzung des Managements bieten beide Projekte eine hervorragende Gelegenheit zur Steigerung des Unternehmenswertes.Brodie A. Sutherland, P.Geo., CEO von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/QP) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.Brodie A. Sutherland, CEO820-1130 West Pender St.Vancouver, BC V6E 4A4Telefon: 1 888 772 2452E-Mail: ir@tocvan.caQualitätssicherung / Qualitätskontrolle: Die Schlitzproben wurden zur Probenaufbereitung und -analyse an LTM in Hermosillo, Sonora, Mexiko, geschickt. Die Einrichtungen von LTM Hermosillo sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Gold wurde mittels Brandprobe (30-Gramm-Nominaleinwaage) mit anschließender Atomabsorptionsspektroskopie analysiert. Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben und Blindproben, wurden systematisch in den Probenstrom eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen. Darin enthalten sind auch Angaben des Unternehmens zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung enthalten Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen können, könnten, würden oder werden.Diese zukunftsgerichtete Aussagen - und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen - werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!