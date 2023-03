Globalisierung und Kreditexpansion sind tot  Peter Grandich

Ernest Hoffman sprach für Kitco News kürzlich mit Peter Grandich über die jüngste Bankenkrise, das Ausmaß einer möglicherweise bevorstehenden Rezession und weitere Herausforderungen.Der Gründer von Peter Grandich and Company glaubt, dass die Bankenpleiten das Potenzial für eine Rezession erhöht haben. Zwar rechne er nicht mit einem breiten systemischen Zusammenbruch, doch hätte die Krise seiner Meinung nach verhindert werden können, wenn die SVB ein besseres Management gehabt hätte und die Sache direkt angegangen wäre.Grandich sieht die Wurzeln der aktuellen Bankenkrise und der allgemeinen Schuldenkrise in der jahrzehntelangen lockeren Geldpolitik der US-Notenbank, die zu einer beispiellos billigen Kreditvergabe führte.Die mittelfristige Prognose sieht daher ziemlich düster aus: "Amerika ist in die schlimmste soziale, politische und wirtschaftliche Ära eingetreten, die es je gab", so der Finanzexperte. "Es wird viel schwieriger sein, an der Börse Geld zu verdienen als in den letzten 20 oder 30 Jahren. Seiner Meinung nach werden auch die Schwellenländer leiden, die sich auf Investitionen verlassen haben, die durch billiges Geld unterstützt wurden."Zwei Dinge sind tot, die Globalisierung und die große Kreditexpansion in der Welt", glaubt Grandich. "Für bestimmte Länder, die sehr stark von den Kapitalströmen abhängig waren, weil ein Markt sehr stark war, wird es schwieriger werden. Ich sehe kein großes Land, in das ich derzeit viel Geld investieren möchte."Gold sei im aktuellen Umfeld eine hervorragende Anlage, nicht nur als sicherer Hafen oder als Absicherung gegen Inflation, sondern auch für Kapitalwertsteigerungen. Er rechne mit neuen Höchstständen des Edelmetalls.Nach der Banken- und Schuldenkrise sieht Grandich eine weitere große Herausforderung auf die Wirtschaft zukommen: "Die Rentenkrise ist die nächste große Krise in den Vereinigten Staaten. Nahezu 75% der Amerikaner arbeiten heute von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck und mussten in den letzten ein oder zwei Jahren aufgrund der Inflationskosten auf Kreditkarten zurückgreifen, um das Nötigste zu kaufen. Sie hatten also keine Gelegenheit und werden wahrscheinlich auch keine Gelegenheit haben, für den Ruhestand zu sparen, um ein angemessenes Niveau dessen zu erreichen, was ihrer Meinung nach der Ruhestand sein sollte."© Redaktion GoldSeiten.de