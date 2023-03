Jeff Gundlach erwartet US-Zinssenkungen in diesem Jahr

In einem Interview in der Sendung "Closing Bell" von CNBC äußerte Jeffrey Gundlach am Monatg seine aktuelle Einschätzung zu Wirtschaft und Finanzen.Der CEO von DoubleLine Capital prognostiziert den Beginn einer Rezession in wenigen Monaten: "Der wirtschaftliche Gegenwind nimmt zu. Die Rezession ist in ein paar Monaten da. Es fehlt nur noch ein Anstieg der Arbeitslosenquote." Weiter erklärt er: "Fast jeder weiß, dass eine Rezession kommen wird. Die Frage ist nur, wie stark sie ausfallen wird".Dieser Konjunktureinbruch könnte die US-Notenbank dazu bringen, noch in diesem Jahr mehrere Zinssenkungen vorzunehmen, denn eine Entscheidung zwischen Inflation oder Wirtschaft werde immer zu Gunsten der Wirtschaft ausfallen: "Wenn sie gezwungen ist, sich zu entscheiden, wird sie den Kampf gegen die Inflation aufgeben, um sich um ein wachsendes Arbeitslosenproblem und eine wachsende Wirtschaftskrise zu kümmern", so Gundlach.Eine Zinssenkung im aktuellen inflationären Umfeld sei sehr problematisch, da der ohnehin schon hohe Preisdruck dadurch noch verstärkt würde. Ein Warnsignal, auf das man in der Wirtschaft achten sollte, seien mögliche Liquiditätsprobleme, erklärt der Investmentexperte.© Redaktion GoldSeiten.de