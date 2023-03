Lithium Ionic absolviert sein bisher bestes Loch auf Bandeira

Bohrloch-Nr. Az. Neig. von bis Meter LiO (%)

ITDD-23-065

150 -83 159,6 164,6 4,98 1,12

und 203,9 208,2 4,23 1,53

und 271,2 277,3 6,09 2,53

und 321,2 324,2 3,00 1,25

und 336,7 339,4 2,74 1,32

und 344,5 346,5 2,00 1,9

und 354,2 378,2 24,00 1,32

einschl. 356,2 364,2 8,00 2,12

und 390,1 397,8 7,72 1,88

und 400,7 403,1 2,34 1,3

und 441,9 445,4 3,49 2,04

und 449,8 451,3 1,50 1,23

und 456,3 461,9 5,60 0,89

und 478,8 485,1 6,34 0,62

- 13 einzelne gut mineralisierte Pegmatitgänge innerhalb eines Bohrlochs mit Werten von 1,32 % Li2O über 24m, einschließlich 2,12 % Li2O über 8m, und einzelne Erzgänge mit 2,53 % Li2O über 6,09m und 1,88 % Li2O über 7,72mTORONTO, 29. März 2023 - Lithium Ionic Corp. (TSXV: LTH; OTCQB: LTHCF; FWB: H3N) (Lithium Ionic oder das Unternehmen) meldet die Analyseergebnisse aus Bohrloch ITDD-23-065, das im Rahmen eines laufenden 30.000 Meter umfassenden Bohrprogramms im Projekt Itinga auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Bandeira in der Region Araçuaí im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais niedergebracht wurde. ITDD-23-065 ist das beste Bohrloch, das bisher bei Bandeira niedergebracht wurde, und durchteufte 13 gut mineralisierte einzelne Pegmatitgänge, die hochgradige Lithiumgehalte auf Mächtigkeiten von bis zu 24 Metern ergaben (vollständige Ergebnisse entnehmen Sie bitte Tabelle 1).Das Unternehmen hat bislang 22.000 Bohrmeter des Bohrprogramms auf den Konzessionsgebieten Bandeira und Galvani absolviert, die zusammen nur 872 der 14.182 Hektar abdecken, die das Unternehmen in diesem Lithiumproduktionsgebiet kontrolliert. Bandeira befindet sich etwa 500 Meter südlich der Lithiummine Cachoeira von Companhia Brasileira de Lítio (CBL) und etwa 700 Meter nördlich der großen Lithiumlagerstätte Barreiro von Sigma Lithium (siehe Abbildung 1).- Das Bohrloch, das bis in eine Tiefe von etwa 500 m gebohrt wurde, durchteufte 13 einzelne, gut mineralisierte, übereinander angeordnete Pegmatitgänge in einer Tiefe von 160 m bis 485 m (siehe Abbildung 2, Querschnitt), was mit anderen großen Lithiumlagerstätten in der Nähe in Einklang steht.- Die bisher besten Durchörterungen bei Bandeira, die hohe Lithiumgehalte auf beträchtlichen Mächtigkeiten lieferten, beinhalteno 1,32 % Li2O auf 24m, einschließlich 2,12 % Li2O auf 8m (siehe Kernfoto in Abbildung 3)o 2,53 % Li2O auf 6,09mo 1,88 % Li2O auf 7,72m- Das Bohrloch erweiterte die hochgradige Mineralisierung um weitere 200 Meter entlang des Einfallens des zuvor gemeldeten Bohrlochs ITDD-23-52 (siehe Abbildung 2) und übertraf die Erwartungen, nachdem es eine kontinuierlich mineralisierte Zone bis in 500 Meter Tiefe unter der Oberfläche bestätigte, die in der Tiefe deutlich breiter wird.- Zwei Stepout-Bohrungen in jeweils 150 Meter Entfernung sind geplant, um die Kontinuität der Mineralisierung in nordwestlicher Richtung zu prüfen, während die Ergebnisse der Bohrlöcher ITDD-23-060 und ITDD-23-052 noch ausstehen, die der Bestätigung der Kontinuität entgegen der Einfallrichtung dienen sollen.Blake Hylands, P.Geo., Chief Executive Officer von Lithium Ionic, sagt dazu: Bohrloch 65 lieferte außergewöhnliche Ergebnisse und ist in puncto Gehalt und Mächtigkeit das beste, das jemals auf dem Konzessionsgebiet Bandeira niedergebracht wurde. Obwohl diese Zone mit mehreren neuen mineralisierten Pegmatiten noch weiter definiert werden muss, stimmt uns die Aussicht auf ein hochgradiges Erzgangsystem, das sowohl in Einfallrichtung als auch in der Tiefe noch völlig offen für eine Erweiterung ist, sehr zuversichtlich. Wir sind der Auffassung, dass die laufenden Bohrungen großes Potenzial haben, diesen umfangreichen Mineralisierungskörper noch zu erweitern. Unser ursprüngliches 30.000 Meter umfassendes Bohrprogramm steht kurz vor dem Abschluss, wobei nun fünf Bohrgeräte bei Bandeira und zwei weitere bei Galvani im Einsatz sind. Wir freuen uns darauf, über die verbleibenden Ergebnisse zu berichten, die voraussichtlich zur Durchführung einer Mineralressourcenschätzung im zweiten Quartal 2023 führen werden.Das neue Bohrloch ITDD-23-065 sowie die am 21. März 2023 gemeldeten Bohrlöcher ITDD-23-061 und ITDD-23-063, die gut mineralisierte Abschnitte mit 1,43 % Li2O auf 17,1 m und 1,73 % Li2O auf 13,6 m lieferten, lassen wesentlich mächtigere Pegmatite erkennen als frühere Ergebnisse und weisen auf das Größenpotenzial des Projekts hin, in dem es insgesamt 12 einzelne, von Nordosten nach Südwesten streichende Lithium-Cäsium-Tantal-(LCT)-Pegmatite gibt.Das Unternehmen bringt weiterhin fast 4.000 Bohrmeter pro Monat nieder und hat etwa 22.000 Meter (158 Bohrlöcher) eines geplanten 30.000-Meter-Bohrprogramms absolviert. Schwerpunkt des Programms sind in erster Linie die Ziele Bandeira und Galvani. Bei Bandeira wurden Bohrungen über etwa 14.000 Meter (94 Bohrlöcher) niedergebracht, bei Galvani über etwa 8.000 Meter (64 Bohrlöcher). Derzeit sind sieben Bohrgeräte auf den Zielen Bandeira und Galvani in Betrieb; ein achtes Gerät wird derzeit für den Einsatz vorbereitet, nachdem das Unternehmen weiterhin die Ausdehnung der Lithiumlagerstätten in Vorbereitung auf eine NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung, die für das zweite Quartal 2023 erwartet wird, definiert. Ziel der Bohrkampagne auf dem Projekt Itinga ist die Durchführung einer ersten Mineralressourcenschätzung. Zu diesem Zweck zielen die Bohrungen auf eine oberflächennahe Mineralisierung ab, die mit umfangreichen Lithium-Bodenanomalien und Schürfgräben in Zusammenhang steht, die im Jahr 2022 ermittelt wurden.- 1,43 % Li2O auf 17,1 m (Bohrloch ITDD-23-061)- 1,73 % Li2O auf 13,6 m (Bohrloch ITDD-23-063)- 1,47 % Li2O auf 15 m ab 242 Meter Tiefe (Bohrloch ITDD-23-057)- 1,59 % Li2O auf 9,62 m, einschließlich 2,39 Li2O auf 5 m (Bohrloch ITDD-22-039)- 1,27 % Li2O auf 10,09 m, einschließlich 2,13 % Li2O auf 5,06 m (Bohrloch ITDD-22-023)- 1,99 % Li2O auf 6,75 m (Bohrloch ITDD-22-011)- 1,44 % Li2O auf 8,33 m (Bohrloch ITDD-22-012)- 1,22 % Li2O auf 9,2 m, einschließlich 1,71 % Li2O auf 5,7 m (Bohrloch ITDD-22-024)- 1,49 % Li2O auf 6,7 m (Bohrloch ITDD-22-030)- 2,22 % Li2O auf 3,7 m (Bohrloch ITDD-22-025)- 1,93 % Li2O auf 5,66 m (Bohrloch ITDD-22-002)- 1,55 % Li2O auf 5,2 m (Bohrloch ITDD-22-001)https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69879/LithiumIonic_230329_DEPRcom.001.jpegAbbildung 1: Lageplan des Konzessionsgebiets Bandeira mit den wichtigsten Bohrergebnissen, Standorten der Abschnitte & nahegelegenen Lithiumlagerstättenhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69879/LithiumIonic_230329_DEPRcom.002.jpegAbbildung 2: Abschnitt LT700 mit Blickrichtung Nordost; Bohrloch ITDD-23-065https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69879/LithiumIonic_230329_DEPRcom.003.jpegAbbildung 3: Foto des Kerns aus Bohrloch ITDD-23-065 von Abschnitt LT700Lithium Ionic ist ein in Kanada ansässiges, auf Lithium spezialisiertes Bergbauunternehmen mit Konzessionsgebieten, die sich über eine Fläche von ca. 14.182 Hektar in der ertragreichen Provinz Araçuaí im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais erstrecken. Araçuaí zeichnet sich durch eine hervorragende Infrastruktur aus, einschließlich Schnellstraßen, Zugang zu Wasserkraft, Wasser und nahe gelegenen Handelshäfen. Sein Projekt Itinga grenzt an die Cachoeira-Lithiummine von CBL und das im Konstruktionsstadium befindliche Projekt Grota do Cirilo von Sigma Lithium Corp. Während des Bohrprogramms wurden dem NQ-Kern Untersuchungsproben entnommen und in zwei Hälften gesägt. Die eine Hälfte wurde zur Analyse an SGS Laboratory, ein zertifiziertes unabhängiges kommerzielles Labor, geschickt, während die andere Hälfte für Ergebnisse, Gegenproben und zukünftige Referenzen aufbewahrt wurde. Für alle Proben wurde ein strenges QA/QC-Programm durchgeführt. Jede Probe wurde mit Trocknung, Zerkleinerung von 75 % auf 3 mm, Homogenisierung, Vierteln in Jones, Sprühen von 250 bis 300 g Probe im Stahlwerk 95% bis 150 verarbeitet. 