NevGold findest hochgradiger Silber mit bis zu 3.188 g/t an der Oberfläche bei Ptarmigan

Vancouver, 28. März 2023 - NevGold Corp. ("NevGold" oder "das Unternehmen") (TSXV: NAU) (OTCQX: NAUFF) (Frankfurt: 5E50) freut sich, die Ergebnisse seines Oberflächenuntersuchungsprogramms 2022 auf seinem 93 km2 großen Projekt Ptarmigan im Südosten von British Columbia ("das Projekt") bekannt zu geben. Der Fokus des Programms 2022 lag darauf, das Projekt bis zur Bohrreife zu führen.- Hochgradige Silbermineralisierung (bis zu 3.188 g/t Au) über 140 Meter südlich der vorherigen Bohrungen: Proben mit 3.188 g/t Ag (und 0,22 % Cu, 29,4, % Pb) und 492 g/t Ag (und 0,2 % Cu, 4,6 % Pb, 1,4 Zn) wurden an der Oberfläche über 140 Meter bzw. 250 Meter von den historischen Bohrlochmündungen entfernt entnommen (siehe Abbildung 2). Diese Proben belegen eine zusätzliche Oberflächenmineralisierung südlich der historischen Gruben und definieren einen klaren Mineralisierungsverlauf von fast 2 Kilometern. Die historischen Bohrungen fanden in einem eng begrenzten Gebiet von weniger als 1 km2 statt und lieferten folgende Ergebnisse:- 3,65 m mit 2.455 g/t Ag, 1,00 g/t Au, 0,91 % Cu (einschließlich 0,33 m mit 22.945 g/t Ag, 5,75 g/t Au, 8,24 % Cu)- 1,16 m mit 2.315 g/t Ag, 1,64 g/t Au, 1,10 % Cu- 6,80 m mit 452 g/t Ag, 0,52 g/t Au, 0,26 % Cu- 3,69 m mit 635 g/t Ag, 0,82 g/t Au, 0,33% Cu- 6,41 m mit 96 g/t Ag, 0,36 g/t Au, 0,20% Cu, 3,70% Pb- Kupfer-Oberflächenanomalie erstreckt sich über 9 Kilometer: Zusätzliche Oberflächenproben ergaben anomale Kupferwerte über 2,3 Kilometer nordwestlich der historischen Bohrungen - in einem Gebiet, in dem zuvor noch nie Proben entnommen worden waren. Die festgestellte Kupferanomalie erstreckt sich nun über 9 Kilometer, also fast über die gesamte Länge des Grundstücks (siehe Abbildung 3).- Zusätzliche hochgradige Bohrziele identifiziert: Die Feldarbeiten im Jahr 2022 ergaben eine Reihe von vielversprechenden hochgradigen Bohrzielen, die sowohl im Verlauf früherer Bohrungen als auch in neuen Gebieten liegen, die mit geochemischen und geophysikalischen Anomalien übereinstimmen. Künftige Bohrprogramme sollen sowohl auf Polymetalle (Silber, Blei, Zink) als auch auf Kupfermineralisierungen abzielen.- Aktuelle strategische Überprüfung von Ptarmigan: Angesichts von NevGolds erhöhter Range an hochgradigem Oxid-Gold, das durch Haufenlaugung im Westen der USA gewonnen wird, prüft das Unternehmen verschiedene strategische Alternativen für Ptarmigan, nachdem es in den letzten zwölf Monaten zahlreiche Interessensbekundungen von externen Parteien erhalten hat. Ptarmigan verfügt über einen erheblichen Wert, der derzeit von NevGold nicht ausgeschöpft wird. Dadurch ergibt sich für die Aktionäre von NevGold die Möglichkeit, Gewinne zu realisieren. Das Unternehmen ist offen für weitere Interessensbekundungen von externen Parteien.Brandon Bonifacio, CEO von NevGold, kommentiert: "Obwohl sich NevGold schwerpunktmäßig darauf konzentriert hat, sich als Unternehmen für die Erschließung von Oxid-Goldressourcen mit Haufenlaugung im Westen der USA zu etablieren, haben wir unsere technischen Kompetenzen eingesetzt, um Ptarmigan systematisch bis zur Bohrreife voranzutreiben. Ptarmigan ist ein extrem hochgradiges, polymetallisches Projekt im Südosten von British Columbia, und als wir das Projekt im Rahmen der Börsennotierung des Unternehmens im Jahr 2021 übernahmen, war klar, dass das Projekt einen beträchtlichen Wert hat, den es zu erschließen gilt. Ptarmigan verfügt über mehr als 14.000 Meter an historischen Bohrungen, stabile geochemische und geophysikalische Analysen, vervollständigt durch andere wichtige Datenschichten. Wir haben die ursprüngliche geologische Datenbank durch unser Feldprogramm 2022 ergänzt, und das Projekt ist nun bereit für jede Menge hochwertige Bohrziele. Wir kommen mit unserem mit Spannung erwarteten Eröffnungsbohrprogramm bei Nutmeg Mountain in Idaho planmäßig voran, und die ersten Ergebnisse werden in Kürze erwartet."Derick Unger, NevGolds Vizepräsident Exploration, erläutert: "Es ist aufregend, zusätzliche Oberflächenausprägungen von hochgradigen Mineralisierungen bei Ptarmigan zu entdecken. Die beständigen hochgradigen Silberwerte, die wir an der Oberfläche und in den historischen Bohrlöchern feststellen, deuten darauf hin, dass ein robustes Mineralisierungssystem vorhanden ist. Unser systematisches Forschungsprogramm der letzten eineinhalb Jahre konzentrierte sich auf die Weiterentwicklung des Projekts durch die Erschließung zusätzlicher Bohrziele mit hochgradigem Potenzial. Die Erkenntnis, dass es neben der hochgradigen Silber-, Blei- und Zinkmineralisierung einen großen Trend von anomalem Kupfer in Oberflächenproben gibt, ist eine spannende Entwicklung, die wir weiter erkunden werden."Abbildung 1: Standort des Ptarmigan-ProjektsDer Schwerpunkt des Feldforschungsprogramms 2022 lag darauf, neue Mineralisierungsbereiche zu testen, die von früheren Betreibern nicht festgestellt wurden. Die Kombination von Feldkartierungen und Probenahmen, die Neuinterpretation geophysikalischer Daten und die Zusammenstellung historischer Daten, inklusive Bohrdaten, identifizierten neue Ziele und bestätigten die Existenz großer Verläufe hochgradiger Mineralisierungen auf dem Projekt.Frühere Betreiber konzentrierten sich auf die sichtbaren Auswerfungen an der Oberfläche und definierten ein starkes, hochgradiges mineralisiertes System. Der Fokus des Untersuchungsprogramms von NevGold lag darauf, Datenlücken zu schließen, und, noch wichtiger, tiefer gelegene Gebiete mit dichtem Waldbewuchs zu beproben. Diese bewaldeten Gebiete sind zwar schwieriger zu sondieren, bieten jedoch die besten Chancen auf neue Entdeckungen - was durch den Erfolg der ersten Feldsaison des Unternehmens auf dem Projekt bestätigt wurde.Hier gelangen Sie zur Original Meldung: https://nev-gold.com/news/nevgold-assays-high-grade-silver-up-to-3-188-g-t-ag-93-oz-st-ag-on-surface-at-ptarmigan-and-expands-copper-trend-to-9-kilometers/Alle Stichproben wurden unter der Aufsicht der Geologen des Unternehmens ausgeführt und die Kontrollkette vom Projekt bis zur unabhängigen Probenaufbereitungseinrichtung American Assay Labs in Sparks, NV, wurde kontinuierlich beaufsichtigt. Die Proben wurden zerkleinert und pulverisiert und die Probenpulpen wurden mittels branchenüblicher Brandproben- und Multielement-Analyseverfahren untersucht.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Derick Unger, CPG, NevGolds Vizepräsident Exploration, geprüft und genehmigt. Er ist NevGolds qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 und für die technischen Angelegenheiten dieser Pressemitteilung verantwortlich. NevGold Corp. ist ein Forschungs- und Erschließungsunternehmen, ausgerichtet auf großflächige Mineralsysteme in den bewährten Gebieten von Nevada, Idaho und British Columbia. NevGold besitzt eine 100%-ige Beteiligung an den Goldprojekten Limousine Butte und Cedar Wash in Nevada sowie am Silber-Polymetall-Projekt Ptarmigan im Südosten von British Columbia und hat eine Option auf den Erwerb von 100% am Goldprojekt Nutmeg Mountain in Idaho.IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS"gezeichnet"Brandon Bonifacio, Präsident und CEOE-Mail: bbonifacio@nev-gold.comTel.: 604-337-4997 [Evtl. noch die Landesvorwahl angeben?]Oder besuchen Sie unsere Website: www.nev-gold.comWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Warnhinweis bezüglich prognostischer Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den aktuellen Erwartungen und Schätzungen des Unternehmens beruhen. Prognostische Aussagen sind häufig durch Wörter wie "planen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "antizipieren", "schätzen", "suggerieren", "andeuten" u.a. gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angedeutet oder ausgedrückt werden. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen und dementsprechend sollte man sich aufgrund der ihnen innewohnenden Ungewissheit nicht zu sehr auf sie verlassen.